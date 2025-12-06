منتخب سيدات السلة 3×3 يكتسح جامايكا وبورتريكو في كأس العالم للأولمبياد الخاص

18 حجم الخط

واصل المنتخب المصري للسيدات تألقه اللافت في بطولة كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة السلة الموحدة 3×3 المقامة بمدينة سان خوان – بورتوريكو، بعدما حقق فوزين متتاليين على منتخبي جاميكا وبورتوريكو في مباريات المجموعة الرابعة.

قدمت لاعبات منتخب مصر أداءً استثنائيا اتسم بالقوة والانسجام والتركيز، حيث افتتح المنتخب مشواره بانتصار كبير على جامايكا بنتيجة ١١ - ٤، قبل أن يواصل تألقه بفوز ثمين على المنتخب البورتوريكي صاحب الأرض والجمهور بنتيجة ٧-٤ في مباراة شهدت حماسا كبيرا وأداء جماعيا مميزا من لاعبات منتخب مصر.

وأعرب المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري عن فخره الكبير بما يقدمه المنتخب حتى الآن، مؤكدًا أن اللاعبات أثبتن قدرتهن على المنافسة العالمية بروح قتالية وثقة عالية.

واضاف محمود أن الفريق يقدم نموذجا رائعا للدمج الحقيقي داخل الملعب، معبرا عن فخره بكل لاعبة وكل خطوة يحققها المنتخب المصري، مشيرا الي ان الفوزين المتتالين ليس نهاية الطريق بل بداية طريق أكبر نحو الأدوار النهائية.

وأشاد الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة بالجهاز الفني بقيادة الكابتن أميرة فرج والمستوى الفني للاعبات، خاصة في الجوانب الدفاعية وسرعة التحول الهجومي، مؤكدا أن الروح الجماعية هي سر التفوق المصري في منافسات اليوم الأول.

ويستعد الفريق لاستكمال مبارياته بالمجموعة بنفس الروح والطموح ليقابل المنتخب الانجولي اليوم علي صدارة المجموعة الذي يمتلك ٦ نقاط ايضا في تمام الساعه ١١.٤٠ صباحا بتوقيت بورتوريكو و٥.٤٠ مساءا بتوقيت القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.