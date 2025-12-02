منتخب الأولمبياد الخاص يطير إلى بورتريكو للمشاركة في كأس العالم لكرة السلة 3×3

18 حجم الخط

غادرت بعثة الأولمبياد الخاص المصري صباح اليوم مطار القاهرة الدولي متجهة إلى مدينة سان خوان – بورتوريكو للمشاركة في كأس العالم لكرة السلة الموحدة 3×3 للأولمبياد الخاص والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 9 ديسمبر الجاري.

وأكد المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، أن مشاركة الفريق هذا العام تحمل طابعًا مميزًا، نظرًا لكونه منتخبًا مدمجا يجمع بين اللاعبات من الأولمبياد الخاص المصري واللاعبات الشريكات من غير المعاقات ككيان واحد داخل الملعب وخارجه في نموذج يعكس روح الدمج الحقيقي وقيمة الرياضة في توحيد المجتمعات.

بعثة منتخب مصر، فيتو

وعبر "محمود" عن سعادته باللاعبات وبما وصلن إليه من جاهزية وانضباط خلال فترة الإعداد، مؤكدا على ثقته الكبيرة في قدرتهن على تقديم عروض قوية والدفاع عن اسم مصر في واحدة من أهم المسابقات العالمية.

وأضاف أن التنسيق مستمر مع الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة، للاطمئنان على كافة التفاصيل الفنية والإدارية، ومتابعة جدول المباريات وترتيبات الإقامة والتنقل في سان خوان لضمان توفير أفضل الظروف للاعبات.

وتضم البعثة المصرية كلا من: المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، والدكتور باسم تهامي رئيسًا للبعثة، والكابتن أميرة فرج مدربة الفريق، إضافة إلى اللاعبات روان علي، ماريان فانوس، ميادة عبد الرحمن، والشريكات فريدة الشنواني وفريدة مسعد.

ويشارك المنتخب المصري ضمن فرق المجموعة الرابعة التي تضم منتخب بورتوريكو البلد المستضيف، ومنتخب أنجولا، ومنتخب جاميكا، إلى جانب المنتخب المصري على ساحة Distrito T-Mobile، التي تستضيف الكأس كإحدى أبرز الساحات الرياضية والترفيهية في بورتوريكو.

يذكر أن الفريق خاض فترة إعداد مكثفة شملت تدريبات بدنية وفنية داخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا لخوض منافسات الكأس العالمي.

