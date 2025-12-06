وكيل وزارة الشباب بالشرقية تستعرض أبرز أنشطة الأسبوع وجولات متابعة الأندية الرياضية

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، حرص المديرية على إبراز البرامج والمشروعات الرياضية والمجتمعية التي نُفذت خلال الأسبوع الماضي، برعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، بهدف تنمية المواهب وصقل مهارات الشباب.

وأوضحت أنه تم تنفيذ عدد من الجولات التفقدية لعدد من الأندية الرياضية، من بينها أندية الصفوة والقرين وأولاد صقر والإبراهيمية، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للشباب والرياضيين، ورفع جودة الخدمات المقدمة والعمل على تذليل كافة المعوقات لتسريع وتيرة العمل لتقديم أفضل الخدمات وإمكانية طرح مساحات للاستثمار.

الإشراف على الجمعية العمومية للأندية الرياضية

وأوضحت وكيل الوزارة انه تم الإشراف علي فعاليات الجمعية العمومية للأندية الرياضية (القرين - أولاد صقر- بلبيس -الإبراهيمية) والتي أجرت تحت إشراف قضائي كامل لتحقيق أعلى درجات الشفافية واعتماد الميزانيات وفق اللوائح المنظمة بالإضافة إلى تنفيذ احتفالية تكريم أبطال مديريتَي الشباب والرياضة والتربية والتعليم، الحاصلين على بطولات محلية ودولية ومنحهم شهادات تقدير للأبطال وللقيادات المشرفة على فرق الناشئين بحضورمحافظ الشرقية كما تم تقديم التهنئة لفريق كرة السلة بالمشروع القومي للموهبة عقب فوزه المستحق على نادي العاملين بالجامعة بنتيجة ٧٣-٤٤ بدور منطقة الشرقية.

استمرار تدريب اطفال المشروع القومى للموهبة

وأكدت على استمرار فعاليات تدريب أطفال المشروع القومي للموهبة الحركية، والمرحلة التخصصية لرياضات الجودو وسلاح الشيش وألعاب القوى، بنادي السكة الحديد أيام السبت والإثنين والأربعاء، تحت إشراف مدربين متخصصين واستمرار تنفيذ المشروع بملعب دار المدينة المنورة بالعاشر من رمضان تحت شعار "ها أنا أحقق ذاتي" لصقل مهارات الأطفال وتنمية قدراتهم البدنية والذهنية، من خلال تدريبات في (كرة القدم ـ تنس الطاولة ـ والكاراتيه) تحت إشراف مدربين متخصصين.

جانب من النشاط الرياضى بالشرقية - فيتو

توسيع قاعدة ممارسة الرياضة بالمحافظة

وأوضحت أنه تم تنفيذ التدريبات تحت شعار “ألف بنت.. ألف حلم” بمركز شباب أبو حماد، بهدف تمكين الفتيات رياضيًا وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة بينهن، تحت إشراف نخبة من المدربين واستمرار تنفيذ المشروع بنادي السكة الحديد بالزقازيق لممارسة الرياضة لكبار السن من رجال المجتمع الشرقاوي وتوفير أماكن للتدريب ورعايتهم رياضيًا وجعل الرياضة أسلوب حياة مشيرة الى تُنفذ فعاليات التدريب تحت شعار "نتوحد من أجلهم" بمشاركة البنين والبنات، داخل مراكز التنمية الشبابية (ناصر بمدينة الزقازيق - ديرب نجم) بإشراف مدربين متخصصين، ووفقًا للخطة التدريبية الموضوعة لتأهيل وتنمية المهارات الرياضية لأصحاب القدرات والهمم.

خدمة وتشجيع راغبى ممارسة الرياضة بالمحافظة

وقالت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية انه ينفذ ذلك البرنامج أسبوعيًا يوم الجمعة الساعة ٨ صباحًا تحت شعار " لياقة المصريين " بأماكن مختلفة داخل المحافظة منها ( الابراهيمية ـ ابو حماد)، بهدف خدمة وتشجيع راغبى ممارسة الرياضة من أبناء المحافظة، لحثهم على الرياضة وأداء التمارين الرياضية بصفة مستمرة.

تدريب الفتيات على تمرينات اللياقة

كما نوهت إلى استمرار فعاليات المشروع تحت شعار لياقة المصريين لتدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية والألعاب الجماعية والفردية والعروض الرياضية وفعاليات التدريب فى رياضات ( تنس الطاولة - ألعاب القوى ـ رفع الأثقال - الكرة الطائرة ) بنادى السكة الحديد بمدينة الزقازيق يومى الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، وبمشاركة 30 شابا وفتاة من ذوى القدرات والهموم وتنفيذ ومتابعة أعمال الأندية وفروع الإتحادات لتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط، ودعم منظومة الحوكمة داخل القطاع الرياضي بالمحافظة

