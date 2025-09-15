شباب الشرقية: استمرار تنفيذ برنامج "مشواري" في العدوة

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية استمرار الإدارة العامة للشباب "إدارة تمكين الشباب" في تنفيذ فعاليات برنامج مشواري بمركز شباب العدوة التابع لإدارة شباب ههيا بالتعاون مع الجهات الشريكة لتعزيز المهارات الحياتية والمهنية لدى الشباب

تفعيل المشاركة الفعالة بين الشباب

لافتا إلى أن التدريب يهدف إلى تفعيل المشاركة الفعالة بين الشباب، وتنمية قدراتهم في اتخاذ القرار، والتخطيط للمستقبل، والتعامل مع التحديات العملية حيث أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلي أن البرنامج تضمن جلسات تفاعلية حول تحديد الأهداف الشخصية والمهنية ومهارات التواصل الفعّال بالاضافة إلى إدارة الوقت واتخاذ القرار.

تنمية قدرات النشء

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي الدور الهام الذي يلعبه برنامج "مشواري" في تنمية قدرات النشء والشباب وتأهيلهم لسوق العمل،

التعامل مع المشاعر والتحديات اليومية

مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير مهارات النشء والشباب في المجال الرياضي كذلك كيفية التعامل مع المشاعر والتحديات اليومية، مما يسهم في بناء شخصيات متوازنة وقوية قادرة على النهوض بالدولة المصرية.

