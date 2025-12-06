تعرف على شخصية محمود عبد المغني في فيلم محمد سعد الجديد

18 حجم الخط

يشارك الفنان محمود عبد المغني ضمن أحداث فيلم “عيلة دياب على الباب” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد، ويقدم خلال أحداث العمل شخصية صديقه المقرب الذي يساعده في الحصول على حقه.

وانطلق تصوير مشاهد فيلم محمد سعد الجديد “دياب على الباب”، بمشاركة كل من غادة عادل وهيدي كرم، نور إيهاب، ودنيا سامي، وتامر هجري.

العمل من تأليف ورشة كتابة فايف برودكشن ومن إخراج وائل إحسان.

قصة فيلم محمد سعد الجديد

تدور أحداث العمل في إطار كوميدي، حيث يظهر الفنان محمد سعد في شخصية جديدة عليه، ولكنها في إطار كوميدي أيضًا، رجل أعمال يسكن في القاهرة، وتأتي عائلته من الأرياف لتسكن معه.



أما عن آخر أعمال محمد سعد السينمائية، كان فيلم الدشاش، الذي عرض بالسينمات منذ عدة أشهر وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته الفنانة زينة وباسم سمرة ونسرين طافش وخالد الصاوي ومن تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز.

وكان الفنان محمد سعد قرر خوض السباق الرمضاني لعام 2026، لكنه حتى الآن لم يكشف عن تفاصيل العمل.

وعلمت فيتو من أحد المقربين من الفنان محمد سعد أنه سوف يبتعد عن الكوميديا في عمله الدرامي الجديد، لافتا إلى أن العمل ما زال في مرحلة الكتابة حتى الآن، وتجري الشركة المنتجة للعمل اختار عدد من الفنانين المقرر مشاركتهم في بطولته.



وكان آخر أعمال الفنان محمد سعد الدرامية مسلسل “أكس لانس” الذى تم عرضه خلال عام 2023، وجسد خلاله شخصية الحناوي التي سبق وقدمها في فيلم كركر في عام 2007، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي.

