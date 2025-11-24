الموساد يخترق حزب الله في بيروت

18 حجم الخط

في عملية مخابراتية دقيقة تمكنت إسرائيل أمس من اغتيال الرجل الثاني في حزب الله اللبناني هيثم الطبطبائي وخمسة من معاونيه في شقة سكنية في أحد شوارع الضاحية الجنوبية مقر حزب الله اللبناني في بيروت، وأعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أنه تم تنفيذ هذه العملية الناجحة بعد دقائق معدودة من ورود معلومات عن تواجد الطبطبائي ورفاقه في هذه الشقة..

وقال إنه تم إبلاغ الجانب الأمريكي بالعملية قبل تنفيذها، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عاد ليعلن أنه تم إبلاغ الجانب الأمريكي بالعملية بعد تنفيذها وليس قبلها، وان إسرائيل لا تقبل الوصاية عليها من أحد.



وكانت إسرائيل قد رصدت مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يرشد عن معلومات تفيد في الوصول إلي الطبطبائي، ومن المؤكد أن عميل الموساد الذي أبلغهم بهذه المعلومة حصل علي مكافأته فور تنفيذها، وهذا هو الأسلوب الذي تتبعه الموساد دائما لتحقيق عملياتها بعرض مكافآت مغرية لمن يقدم معلومات دقيقة تتيح لها تنفيذ عملياتها.



وكانت إسرائيل قد اغتالت زعيم حزب الله حسن نصر الله ورفاقه العام الماضي أثناء اجتماعهم في الضاحية الجنوبية أيضا، بناء علي معلومات استخباراتية من أحد عملاء الموساد، وأثرت هذه الضربة المدوية علي الحزب وقواعده في الضاحية الجنوبية، وبدأ في إعادة تشكيله استعدادا للإنتقام لمقتل زعيمه وقادته..

وفي نفس الوقت تواصل إسرائيل عملياتها لمنع الحزب من استعادة قوته وتسليحه، خاصة أن لديها معلومات عن حصول حزب الله علي مبالغ مالية كبيرة من إيران لإعادة تسليحه استعدادا للقيام بعمليات ضد إسرائيل.



وعلي صعيد آخر تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة ضد حركة حماس، خرقا لقرار وقف إطلاق النار الذي نصت عليه اتفاقية الرئيس الأمريكي ترامب، والتي اتاحت لإسرائيل الفرصة لاسترداد عشرين رهينة إسرائيلية وجثامين 28 رهينة أخري كانت تحتجزها حركة حماس لديها منذ عملية السابع من اكتوبر عام 2023..

ولم تتمكن إسرائيل من الوصول اليها علي مدي عامين كاملين من الحرب والتدمير، حتي تم التوصل لاتفاق السلام برعاية أمريكية وموافقة مصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات وتركيا وأندونيسيا وباكستان..

والذي نص علي وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل علي مراحل، وإعادة إعمارغزة والمدن الفلسطينية التي دمرتها إسرائيل في إطار مسار للسلام وصولا إلي حل الدولتين، ولم تلتزم إسرائيل حتي الآن بهذا الإتفاق وتواصل غاراتها علي المدن الفلسطينية بزعم الرد علي عمليات لحركة حماس.

ووصل إلي القاهرة أمس وفد من حركة حماس لبحث دفع عملية السلام ووقف العدوان الإسرائيلي علي المدن والقري الفلسطينية، ووضع حد لهجمات المستوطنين اليهود علي مساكن الفلسطينيين ومزارعهم واستكمال عملية السلام إلي نهايتها.

