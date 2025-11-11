رحلة العائلة المقدسة كنز روحي يدعم الاقتصاد الوطني

18 حجم الخط

تُعدّ السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في دعم الدخل القومي، إذ تمثل أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة وتوفير فرص العمل وتعزيز مكانة الدولة على الخريطة العالمية. وفي هذا الإطار، تأتي مصر كأحد أبرز الدول التي تمتلك مقومات سياحية استثنائية تجمع بين التاريخ والحضارة والطبيعة والدين، مما يجعلها وجهة لا مثيل لها في العالم.

السياحة ركيزة للاقتصاد الوطني

تحتل السياحة المصرية مكانة محورية في الاقتصاد الوطني، فهي لا تُعد مجرد نشاط ترفيهي، بل هي صناعة متكاملة تساهم في تحريك عجلة التنمية وتوفير ملايين فرص العمل في مجالات النقل والفندقة والخدمات والحرف اليدوية. كما تُسهم في تنشيط حركة الاستثمار والبنية التحتية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو والاستدامة.

خصوصيةمصر وتميزها التاريخي

ما يجعل مصر تتفرّد عن سائر دول العالم هو غناها بمزيج فريد من المقومات السياحية؛ فهي مهد الحضارات، وموطن الآثار الفرعونية القديمة، وصاحبة الشواطئ الساحرة على البحرين الأحمر والمتوسط، فضلًا عن الصحراء الممتدة التي تحتضن أجمل رحلات السفاري والمغامرات الصحراوية.

لكنّ مصر تمتلك ميزة روحية نادرة لا توجد في أي دولة أخرى في العالم، وهي أنها البلد الوحيد الذي زاره السيد المسيح والسيدة مريم العذراء عليهما السلام خلال رحلتهما المقدسة. هذه الزيارة التاريخية تمثل بُعدًا دينيًا وإنسانيًا عظيمًا يمكن أن يكون منطلقًا قويًا لتطوير السياحة الدينية في مصر.

استثمار الزيارة المقدسة في دعم السياحة الدينية

إنّ رحلة العائلة المقدسة تمثل كنزًا روحانيًا وثقافيًا لا يقدر بثمن، إذ تمتد مساراتها من شمال سيناء مرورًا بالدلتا ووادى النطرون حتى صعيد مصر، وتحوي عشرات الأديرة والكنائس التي شهدت تلك الزيارة المباركة.



ولذلك، ينبغي للدولة أن تضع مشروع مسار العائلة المقدسة على رأس أولوياتها في خطة تطوير السياحة، من خلال:

1. ترميم وتطوير المواقع الأثرية المرتبطة بالرحلة المقدسة.

2. إعداد بنية تحتية سياحية متكاملة تشمل الطرق والإرشادات والخدمات الفندقية.

3. الترويج العالمي للمسار باعتباره أحد أهم المقاصد الدينية في العالم المسيحي.

4. إدراج المسار رسميًا على قوائم التراث العالمي لليونسكو لزيادة قيمته التاريخية والدعائية.

نحو مستقبل اقتصادي قائم على السياحة

إن استثمار المقومات السياحية المتنوعة لمصر -سواء الأثرية أو الدينية أو البيئية- سيجعل السياحة قاطرة حقيقية لدفع الاقتصاد الوطني. فكل سائح يزور مصر لا يضيف فقط إلى دخل الدولة، بل ينقل صورتها الحضارية إلى العالم أجمع، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل أرض السلام والتاريخ والإيمان.

