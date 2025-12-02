عبد المنعم الحسيني.. قوة ناعمة تتجاوز حدود الرياضة

18 حجم الخط

يُعدّ عبد المنعم الحسيني واحدًا من أبرز النماذج المصرية التي جمعت بين الخبرة الدولية والنجاح الرياضي والقدرة القيادية، ليصبح رمزًا من رموز القوة الناعمة لمصر على الساحة العالمية. فانتخابه رئيسًا للاتحاد الدولي للمبارزة، كأول رئيس غير أوروبي في تاريخ هذه الرياضة، لم يكن حدثًا عابرًا، بل جاء تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل والإنجاز والثقة التي حظي بها من مختلف دول العالم.



يمتلك الحسيني شبكة واسعة من العلاقات مع عدد كبير من الدول والاتحادات الرياضية العالمية، وهي علاقات بُنيت على سنوات من العمل المشترك والاحترام والثقة. هذه الروابط الدولية تمثل قيمة كبرى لأي دولة، وتتيح لمصر فرصة استثمارها كأداة من أدوات القوة الناعمة، سواء في الرياضة أو في التعاون الدولي أو في تعزيز صورة مصر عالميًا.



لم يأتِ نجاح الحسيني في قيادة المبارزة المصرية من فراغ؛ فقد استطاع إعادة بناء منظومة اللعبة محليًا بما يتوافق مع المعايير العالمية، وكانت النتيجة إنجازًا تاريخيًا في أولمبياد باريس، حيث حصدت مصر فضية المبارزة وكانت منافسًا قويًا في مختلف المسابقات.



هذا الإنجاز يعكس حسن التخطيط والإعداد السليم للاعبين، ويؤكد أن الرياضة المصرية تستطيع المنافسة عالميًا حين تتوفر لها القيادة الواعية والخبرة الدولية.



إلى جانب خبرته الرياضية، عمل الحسيني في قيادة عدد من أكبر البنوك العالمية، وأثبت خلالها نجاحات ملحوظة في العمل المصرفي والإدارة الدولية. هذا المزيج بين المهارة الرياضية والإدارية جعله شخصية ذات وزن عالمي، قادرة على التواصل والتفاوض وإدارة الملفات الدولية باحترافية تليق بصورة مصر.



رياضي أولمبي من أسرة عريقة

لم يهبط الحسيني على رياضة المبارزة من السماء؛ فهو رياضي أولمبي شارك في دورتين أولمبيتين، وحقق العديد من الميداليات الإفريقية والدولية، وينتمي إلى عائلة رياضية كبيرة لها تاريخ طويل في المبارزة. هذا الإرث الرياضي منح رؤيته عمقًا، وجعل فهمه للعبة يمتد من جذورها الفنية حتى أعلى مستويات الإدارة الدولية.



رئاسة الاتحاد الدولي للمبارزة.. فخر مصر والعرب وأفريقيا

وصول الحسيني إلى رئاسة واحدة من أهم الرياضات العالمية -والمعروفة باسم رياضة النبلاء- هو فخر للمصريين والعرب والأفارقة.

هذا الفوز ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي حظي به من دول كثيرة، خاصة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، والتي رأت فيه نموذجًا للقيادة القادرة على تحقيق العدالة وتطوير اللعبة عالميًا.



فرصة للاستفادة من هذه الكفاءة

الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الحسيني تمثل مكسبًا وطنيًا. فمصر تمتلك كفاءات مخلصة وقوية، ومن المهم أن تُمنح مساحة أوسع لخدمة الوطن.



وقد يكون من المفيد للدولة المصرية التفكير في الاستفادة من خبرات الحسيني في مواقع رسمية، مثل مجلس النواب أو غيره من المؤسسات التي تحتاج إلى قيادات تمتلك شبكة علاقات دولية وخبرة عالمية ومكانة مرموقة.

إن عبد المنعم الحسيني ليس مجرد رئيس لاتحاد رياضي عالمي، بل هو نموذج للقوة الناعمة المصرية التي تستطيع أن تعبر الحدود، وترسم صورة إيجابية عن مصر في العالم. نجاحه يؤكد أن مصر تزخر بكفاءات عظيمة، تحب وطنها بصدق، وتستطيع أن تخدمه من قلوبها قبل مواقعها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.