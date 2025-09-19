اجتماع لقيادات الصحة بالإسكندرية لمتابعة تنفيذ الخطة العاجلة للتنمية والسكان 2025

عُقدت مديرية الصحة بالإسكندرية اجتماعا موسعا برئاسة الدكتور محمد بدران وكيل الوزارة، وبحضور الدكتورة حنان أنور وكيل المديرية، وأعضاء اللجنة التنسيقية للخطة العاجلة للتنمية والسكان.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة عبلة الألفي نائب الوزير لشئون السكان وتنمية الأسرة، وفي إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة العاجلة للتنمية والسكان 2025 – 2027.

وشهد الاجتماع مشاركة مديري عموم مناطق شرق والعامرية والعجمي بالإضافة إلى مديري إدارات؛ العلاجي، الرعاية الأساسية، تنظيم الأسرة، رعاية الأمومة والطفولة، التثقيف الصحي، التمريض، الصيدلة، الحوكمة والرقابة الداخلية كما حضر مسئول الحضانات، ومنسق الألف الذهبية، ومسئول المبادرات.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة آليات التنفيذ والتنسيق بين الإدارات المختلفة لضمان تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للخطة، مع التأكيد على تنفيذ الخطة العاجلة على مراحل مدروسة، وتطوير المنظومة التشغيلية لمراكز الرعاية الأولية في البؤر الحمراء ورفع كفاءة الخبرات الإكلينيكية للعاملين بما يتناسب مع طبيعة الخدمات الصحية المقدمة، ودعم برنامج الألف الذهبية للطفل.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لجهود وزارة الصحة في تحقيق مستهدفات الخطة العاجلة، التي تهدف إلى خفض معدل الإنجاب الكلي من 2.41 إلى 2.1 بحلول عام 2027 وتقليل معدلات التقزم وسوء التغذية بين الأطفال بنسبة 25% وتعزيز كفاءة خدمات الرعاية الأولية وتنظيم الأسرة وضمان وصولها لكافة المواطنين وإنشاء المرصد الوطني السكاني لمتابعة التنفيذ وتصنيف المحافظات (خضراء – صفراء – حمراء) وفق نسب الإنجاز.

