فوز الششتاوي برئاسة صحة الشيوخ وخضير ووديع وكيلين

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني عن اختيار النائب هشام مسعد الششتاوي رئيسًا للجنة.

كما أسفرت الانتخابات عن اختيار النائبين حسين خضير وشريف وديع ناشد، وكيلين، والنائب خالد قنديل أمين سر.

تفاصيل تشكيل اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ يضم 14 لجنة نوعية، لكل منها اختصاصاتها، حيث تلزم اللائحة الداخلية أن يشترك كل عضو في لجنة من لجان المجلس.

عدد اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

وتنص المادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

4. لجنة الدفاع والأمن القومى.

5. لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

9. لجنة الشباب والرياضة.

10. لجنة الصحة والسكان.

11. لجنة الزراعة والرى والموارد المائية.

12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.

13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.

وتنص المادة 39 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

