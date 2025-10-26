الشيوخ يتلقى إخطارات من الأحزاب باختيار ممثلي هيئاتها البرلمانية بالمجلس

أعلن المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، تلقيه إخطارا من عدد من الأحزاب السياسية باختيار ممثلي الهيئات البرلمانية في المجلس.

مصطفى حشمت ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن في الشيوخ

وأكد أن حزب "حماة الوطن" أخطر مجلس الشيوخ باختيار النائب مصطفى شوكت، ممثلا للهيئة البرلمانية، والنائب محمود صلاح نائبا له.

محمود مسلم ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية في مجلس الشيوخ

كما أعلن أن حزب “الجبهة الوطنية” اختار النائب محمود مسلم ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.

عبد السند يمامة ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ

كما تلقى مجلس الشيوخ إخطارا بأن حزب الوفد اختار النائب عبد السند يمامة، ممثلا للهيئة البرلمانية، والنائب طارق عبد العزيز، نائبا له.

وكشف رئيس مجلس الشيوخ أن حزب "الإصلاح والتنمية" اختار النائب سامح محمد السادات ممثلا للهيئة، والنائبة رانيا صدقي نائبا له.

وأشار إلى أن حزب التجمع اختار النائب السيد عبد العال ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس، وأحمد شعبان نائبا له، أما حزب المؤتمر فقد اختار النائب السعيد غنيم ممثلا للهيئة البرلمانية.

الهيئات البرلمانية للأحزاب في مجلس الشيوخ

يأتي ذلك تفعيلا لما نص عليه قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حيث تنص المادة 104 من الباب الرابع على: يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

دور ممثلي الهيئة البرلمانية في مجلس الشيوخ

تنص المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يعبِّر ممثل الهيئة البرلمانية عنها فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.

حق أحزاب المعارضة في اختيار أحد يمثلهم كهيئة برلمانية

كما تنص المادة 106 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها، إما خلال دور الانعقاد، وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه، بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة، وتكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها.

ويؤذن لممثلى الهيئات المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة، أو بالخطة العامة للدولة، أو فى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.