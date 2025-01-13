رندا البحيري تتهم طليقها بالتزوير

عندما يتحول المال إلى دمار.. مقتل صنايعي ألوميتال على يد عاطل بسبب 50 جنيها في بولاق الدكرور.. شقيق المجني عليه: "المتهم تشاجر مع أخي واتصالحوا وبعدها غدر بيه" (فيديو)