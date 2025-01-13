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حوادث

رندا البحيري تتهم طليقها بالتزوير

راندا البحيري، فيتو
راندا البحيري، فيتو

 تقدمت الفنانة راندا البحيري ببلاغ للمستشار رئيس نيابة وسط القاهرة ضد طليقها، تتهمه فيها بتزوير واستعمال محرر بقصد تضليل العدالة والإضرار بالشاكية.

وكان هيئة دفاع الفنانة رندا البحيرى تقدمت ببلاغ لرئيس نيابة وسط القاهرة ضد طليقها سعيد جميل تتهمه فيها بتزوير واستعمال محرر بقصد تضليل العدالة والإضرار بالشاكية.

وقيد البلاغ ومازلت التحقيقات مستمرة.

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الفنانة راندا البحيري رندا البحيري نيابة وسط القاهرة محمد سالم المحامي

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