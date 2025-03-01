10 وفيات و35 إصابة ضحايا الطرق أول أيام شهر رمضان.. مصدر يكشف نصائح الحد من الحوادث (صور)

لقى 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 35 آخرين فى حوادث متفرقة بعدد من الطرق السريعة، فى أول أيام شهر رمضان المعظم.

حوادث الطرق فى أول أيام شهر رمضان

وضمت قائمة الطرق “ الأقليمى - الفيوم الصحراوى - الصحراوى الشرقى - الطريق الزراعى ”، ونقلت سيارات الإسعاف الجثامين الى المشرحة والمصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا وتولت النيابة التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث بمعرفة رجال المرور.

إصابة 14 شخصا فى الفيوم

فى مديرية أمن الفيوم، وقع انقلاب سيارة سوزوكي، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق المحافظة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 5 أشخاص، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدان السيطرة على السيارة فإنقلبت في نهر الطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

كما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا بإصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، بعد مدخل طامية باتجاه الفيوم، وتبين أن السرعة الزائدة أيضا تسببت في انقلاب السيارة، وإصابة 9 من ركابها، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام.

مصرع 4 وإصابة 10 آخرين فى أسيوط

كما لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرين، اليوم السبت، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل على الطريق الزراعي بقرية بني سند بمركز منفلوط في أسيوط.

حادث الطريق الصحراوى الشرقي

أصيب 4 أشخاص بينهم اثنان من المهندسين مقيمين جميعا في محافظة الأقصر، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ملاكي برصيف، طريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، أمام مركز المنيا، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة.

كما لقي طالب بكلية طب الاسنان مصرعه متأثرا بإصابته التي أودت بحياته إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعربية نقل بالطريق الدائرى الإقليمي.

مصرع 4 فى حادث الطريق الأقليمى

لقى 4 أشخاص مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة نقل واشتعال النيران بها على الطريق الإقليمي بمحافظة القليوبية وذلك بعد مطلع الباجور.

نصائح الحد من حوادث الطرق السريعة

وكشف مصدر أمني، فى تصريحات لـ “فيتو” إرشادات ونصائح السلامة أعلى الطرق الرئيسية للحد من الحوادث المرورية ومن أبرزها التأكد من سلامة الإطارات بما فيها الإطار الاحتياطي، اكتمال منسوب المحرك والفرامل، واكتمال منسوب المياه بالبطارية والرادياتير.

كما شملت سلامة سير المروحة والدينامو، صلاحية فرامل اليد، وطفاية الحريق، وصلاحية العدادات المختلفة للسيارة والأنوار والإشارات، نظافة الزجاج الأمامي والخلفي وكشافات الإضاءة وكفاءة المساحات.

وحذر المصدر قائدى السيارات من: استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدي إلى فقدان التركيز أثناء قيادة السيارة، القيادة تحت تأثير المواد المخدرة حيث إنها تؤدي إلى زيادة زمن رد الفعل بخلاف ما يعتقد من أنها تزيد الانتباه، قيادة السيارة في حالة إرهاق، والتخطي الخاطئ لأنه يعرض القائد والآخرين لحوادث المرور، الانشغال بغير الطريق، الثقة الزائدة في القيادة لأن خطأ الغير قد يفوق مهارتك.

ونوه المصدر، الى عدم تجاوز السرعة المقررة قانونيا، لأنها تعرض للخطر، تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي، السير عكس الاتجاه لأنه يعتبر تعديا على حق الغير في الطريق ويعرض لحوادث مروعة.

وأشار المصدر إلى تخصيص الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

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