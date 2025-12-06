قبل أزمة منى زكي، نجمات واجهن انتقادات الجمهور بسبب شخصية أم كلثوم

18 حجم الخط

تظل الفنانة الراحلة أم كلثوم، "كوكب الشرق"، واحدة من أبرز الشخصيات في تاريخ الفن العربي، ولها العديد من الألقاب التي أسبغها عليها جمهورها، ورغم تقديرها الواسع، تبقى شخصية مثيرة للجدل دائمًا.

وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الواسع بعد أن جسدت الفنانة منى زكي سيرة أم كلثوم في فيلم سينمائي يحمل اسم "الست"، مما عرضها لانتقادات حادة.

ورغم أن منى زكي لم تكن الوحيدة التي حاولت تجسيد شخصية أم كلثوم، فقد سبقتها فنانات أخريات قمن بتقديم هذه الشخصية على الشاشة، إلا أنهن تعرضن أيضًا لانتقادات شديدة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تقبل الجمهور لمثل هذه الأعمال وما إذا كانت المقارنة بين الفنانة الراحلة وأي فنانة أخرى ستكون دائمًا في مصلحة الأخيرة.

الفنانة فردوس عبد الحميد

تعرضت الفنانة فردوس عبد الحميد لانتقادات حادة من النقاد والجمهور على حد سواء بعد تقديمها شخصية أم كلثوم في الفيلم الذي تناول جزءًا من حياتها، فقد اعتبر البعض أن أداء عبد الحميد لم يكن موفقًا في تجسيد "كوكب الشرق"، خاصة وأن أم كلثوم تُعتبر واحدة من أعظم وأهم الشخصيات في تاريخ الفن العربي، ما جعل أي محاولة لتقديم شخصيتها تحت مجهر دقيق.

انتقد البعض تشابه الأداء مع الصورة المثالية التي كان الجمهور يراها عن أم كلثوم، بينما رأى آخرون أن الفنانة لم تتمكن من تجسيد تفاصيل الشخصية بدقة، مما أثار تساؤلات حول مدى قدرة فردوس عبد الحميد على إعادة إحياء هذه الشخصية الكبيرة بشكل يليق بمقامها.

الفنانة صابرين

تعرضت الفنانة صابرين لموجة من الهجوم عند الإعلان عن تجسيدها شخصية أم كلثوم في مسلسل "كوكب الشرق"، إلا أنّ عرض المسلسل عام 1999 قلب الموازين؛ إذ حصدت صابرين إشادات واسعة من النجوم والنقاد والجمهور على حدّ سواء، تقديرًا لأدائها المميز وقدرتها على تقديم شخصية أيقونية بهذا الاتقان.

و جسدت الفنانة سهر الصايغ شخصية أم كلثوم في الطفولة، والفنانة ريهام عبد الحكيم في فترة الشباب، وتناول المسلسل قصة حياة أم كلثوم وقصة صعودها إلى النجاح والشهرة، وما عانته من صعوبات وعوائق وُضعت فى طريقها، كما أنه تناول جانبا من الحياة السياسية السائدة فى تلك الفترة.

وبقرار من الجمهور ونقاد الفن لم تنجح الفنانة ياسمين رئيس في شخصية ام كلثوم خلال العمل السينمائي البحث عن ام كلثوم، والذي دارت أحداثه حول شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، كامرأة تمكنت من تحطيم واختراق كل الحواجز والتوقعات، وقد تم تصوير الفيلم فى المغرب والنمسا.

وجسدت الفنانة نهلة خليل شخصية "أم كلثوم" ضمن أحداث العرض الغنائى "سيرة الحب"، وكان بمثابة أوبريت غنائى استعراضى تم عرضه على خشبة مسرح البالون، والمسرحية من بطولة إيهاب فهمى، ومجدى صبحى، وشيكو، وأحمد الدمرادش، من تأليف أيمن الحكيم، وإخراج عادل عبده.



وظهرت الفنانة سامية غريب بشخصية أم كلثوم خلال العمل الفني الذي قدم السيرة الذاتية للعندليب عبدالحليم حافظ، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج جمال عبد الحميد

وظهرت شخصية الفنانة سلوى عزب في دور أم كلثوم خلال أحداث فيلم "حليم" عام 2006 بطولة الفنان أحمد زكي وتأليف وإخراج شريف عرفة.

