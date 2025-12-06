التحفظ على كاميرات مراقبة لضبط متهم دهس شخصا ولاذ بالفرار في بولاق الدكرور

السبت 06 ديسمبر 2025
تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، جهودها لضبط  قائد سيارة ملاكي متهم بصدم شخص أثناء عبوره للطريق في بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، ولذا بالفرار من خلال التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الحادث ومناقشة شهود العيان وفريق بحث لجمع التحريات والمعلومات، بينما نقل المتوفى إلى المستشفى.

 

وتلقت غرف عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق في بولاق الدكرور، مفاده وجود حادث، وعلى الفور انتقل رجال الاسعاف لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة ملاكى مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتوفى، وتم نقله إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

 

نصائح المرور لقائدي المركبات على الطرق للحد من الحوادث 

- الصيانة الدورية للسيارات التي تكمن أهميتها في الحفاظ على أرواح سائقي المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدي إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطي السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع في حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

