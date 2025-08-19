تدشين مبادرة الحد من حوادث الطرق بمجمع إعلام الوادى الجديد

شهد مجمع إعلام الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اطلاق أولى فعاليات مبادرة (خطوة للأمان) للحد من حوادث الطرق.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، وتوجيهات الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلى، وبحضور ابراهيم محمد حسن، مدير إدارة الثقافة الصحية ومنسق المبادرة، والشيخ حمدى فتحي، من علماء وزارة الأوقاف.

شهد اللقاء شرحا مفصلا للهدف من المبادرة وهو الحد من حوادث الطرق لتفادى الخسائر البشرية والمادية الناتجة عنها، والجهات والقطاعات المشاركة ومسئولية كل منها وأدوات القياس، وتم عرض أرقام واحصائيات للحوادث على المستوى العالمي ومنها:

مليون وربع شخص يموت سنويا بسبب حوادث الطرق

3 ٪ من الدخل القومي تخصص لحوادث المرور في بعض الدول النامية

حوادث الطرق تعد السبب السابع للوفاة على مستوى العالم.

وعلى مستوى المحافظة، تم عرض الأرقام الخاصة بالاصابات والوفيات على مدار الثلاث سنوات الاخيرة كمؤشرات للقياس والتى اوضحت انها فى تزايد خاصة في الفئة العمرية بين 15 إلى 40 سنة وهى الفئة التى ينتظر منها العمل والعطاء ويتحول بفعل الحوادث إلى عبء على نفسه وأسرته.

كما تناول اللقاء عوامل الخطورة المؤدية لحوادث الطرق منها المتعلق بالسرعة أو القيادة تحت تأثير المخدرات أو عدم استخدام وسائل الأمان وعدم مأمونية الطرق أو المركبات وكذا المتعلق بالرعاية الصحية، كما تم تناول دور كل قطاع والدور المطلوب من المواطنين.

وحول دور المساجد من خلال الخطب والدروس المختلفة، تحدث الشيخ حمدى فتحي، أحد علماء وزارة الأوقاف، بأن ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية يعلي من مسئولية الشخص تجاه نفسه ومجتمعه، مستشهدا بقوله تعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، وقوله صلى الله عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) وأن الإنسان بناء الله فى الكون ملعون من هدمه، مؤكدا على أن حفظ الدم من الكليات الخمس.

وجاءت أهم توصيات الحضور في اللقاء لإنجاح المبادرة في التالي:

تفعيل خط ساخن لتلقى أى بلاغات او شكاوى تتعلق بالحوادث والتجاوزات

تفعيل الكاميرات بالشوارع المختلفة

نشر الوعي الخاص بالثقافة المرورية بين شباب المدارس والجامعات

التأكيد على حفظ النفس من خلال خطبة الجمعة.

