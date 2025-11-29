برنامج دولة التلاوة، المتسابق محمد حسن صوت يبهر القلوب ويحيي الروح (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت الحلقة السادسة من برنامج "دولة التلاوة" لحظة روحانية مؤثرة خطفت قلوب المشاهدين، بعدما قدّم المتسابق محمد حسن عبدالحليم تلاوة مبهرة لآيات من سورة البقرة بصوت خاشع وأداء دقيق، جسّد فيه جمال المقامات القرآنية وروعة أحكام التجويد، ليصنع حالة من السكينة والطمأنينة على الهواء مباشرة.

وخلال البث المباشر لـ برنامج دولة التلاوة، أثنى فضيلة الدكتور أسامة الأزهري على أداء المتسابق، مؤكدًا أن صوته يحمل خشوعًا نادرًا وقدرة فريدة على ملامسة القلوب وإيقاظ الأحاسيس الإيمانية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الأصوات لا يُدرَّس، وإنما يُمنح هبةً وموهبةً من الخالق سبحانه وتعالى.

محمد حسن.. صوت يحمل ملامح الروح والسكينة

المتسابق محمد حسن عبد الحليم نجح في أن يُدخل المشاهدين في أجواء قرآنية خاشعة، حيث امتزج إحساسه العميق بمعاني الآيات مع صفاء نبرة صوته وقدرته على الانتقال بين المقامات بسلاسة، ما جعله واحدًا من أبرز المتسابقين الذين لفتوا الأنظار في هذه الحلقة.

الدكتور أسامة الأزهري: "هذا الصوت لا يقرأ القرآن.. بل يعيش فيه"

قال الدكتور أسامة الأزهري معلقًا على التلاوة:"محمد حسن لا يقرأ القرآن فحسب، بل يعيش معانيه، ويُشعِرنا بها. هذا أداء ينتمي لمدرسة الخشوع والورع..مدرسة الأزهر، مدرسة تُحيي القلب قبل أن تُطرب الأذن".

وأضاف أن مثل هذه المواهب تمثل نموذجًا مشرفًا لمستقبل تلاوة القرآن في مصر والعالم الإسلامي.

دولة التلاوة.. رحلة البحث عن أعذب وأخشع الأصوات

ويواصل برنامج دولة التلاوة اكتشاف أعظم الأصوات المصرية في تلاوة القرآن الكريم، واضعًا أمام العالم مدرسة مصر العريقة في الأصوات القرآنية، التي أنجبت عبد الباسط والحصري ومصطفى إسماعيل والمنشاوي.

