دين ودنيا

المتسابق أبو العلا يبهر “دولة التلاوة” بقراءة تهز القلوب، وهذه نصيحة لجنة التحكيم (فيديو)

المسابق محمد أبو
المسابق محمد أبو العلا دولة التلاوة، فيتو
18 حجم الخط

دولة التلاوة، في لحظة استثنائية من الروحانية والجمال، قدّم المتسابق محمد أبو العلا واحدة من أروع تلاوات برنامج دولة التلاوة، حيث قرأ آيات من القرآن الكريم بصوت ملائكي يحمل خضوع القلب وخشية الروح، أداءً اعتبره كثيرون من أقرب الأصوات إلى العمق الروحاني.

إشادة علمية وروحانية على الهواء بصوت المتسابق محمد أبو العلا

وأبدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إعجابه البالغ بالتلاوة، واصفًا أداء المتسابق بأنه “قراءة تدخل القلب دون استئذان، وتجمع بين التأمل والسكينة والخشوع”، مؤكدًا أن صوت محمد أبو العلا يحمل ملامح مدرسة مصرية أصيلة قادرة على التأثير والتجديد.

أما الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف – فوجه رسالة مهمة للمتسابق، قال فيها:“أنت لا تزال تُقلّد الشيخ محمد صديق المنشاوي، يمكنك أن تخرج من عباءته وتخطو على نفس الطريق ولكن بخامة مختلفة وأسلوب خاص.. لديك فرصه لتشكيل شخصية صوتية مستقلة مميزة تحمل هُوية مصرية جديدة في عالم التلاوة”.

خروج واعٍ من عباءة المنشاوي

وأجمع خبراء برنامج دولة التلاوة على أن محمد أبو العلا تأثر بأسلوب الشيخ المنشاوي في الخشوع وأداء المقامات، مقدمين له النصيحة بأن يتحرّر من التقليد ويقدّم بصمة صوتية تحمل طابعًا خاصًا يجمع بين قوة الأداء وهدوء الروح.

رسالة برنامج دولة التلاوة

هذا الأداء أثبت أن برنامج دولة التلاوة لا يبحث فقط عن جمال الصوت، بل عن هوية صوتية حقيقية، تحمل روح القرآن وتُجدد مكانة مصر كـ دولة التلاوة الأولى في العالم الإسلامي.

