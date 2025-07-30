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خارج الحدود

الأمير السعودي تركي الفيصل: قادة حماس لم يسمعوا توجيهات الله (فيديو)

الأمير تركى الفيصل،
الأمير تركى الفيصل، فيتو

قال رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الأمير تركي الفيصل خلال لقاء تلفزيوني، أمس الثلاثاء، إنه لا يستطيع التأثير في قرارات حركة "حماس". 

 مؤتمر حل الدولتين في نيويورك 

وخلال مداخلة على قناة "العربية"، سألت المذيعة الأمير تركي ما إذا كانت لديه نصيحة إلى قادة "حماس"، حيث قالت: "ربما في هذا التوقيت التاريخي تستطيع أن تهمس لقادة حماس بنصيحة ما فيما يتعلق بالبنود التي وردت في البيان الختامي"، في إشارة إلى مؤتمر حل الدولتين في نيويورك الذي رعته السعودية وفرنسا.

ورد قائلا: "قادة حماس لم يسمعوا توجيهات الله سبحانه وتعالى، فهل يستمعون إلى توجيهاتي أنا!".

 نقاش أوسع حول الأوضاع السياسية في المنطقة

وأثار التعليق تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه يأتي في سياق نقاش أوسع حول الأوضاع السياسية في المنطقة، ودور الفصائل الفلسطينية في إدارة الصراع مع إسرائيل، إلى جانب مواقف بعض القيادات من جهود الوساطة والمبادرات الإقليمية. 

يذكر أنه في وقت سابق، كان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قد أعلن عن اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الخاصة بتسوية القضية الفلسطينية والذي عقد بمدينة نيويورك.

إقامة دولة فلسطين جنبا إلى جنب مع إسرائيل

وقال الأمير فيصل بن فرحان: إن الوثيقة تنص على الالتزام بحل الدولتين، حيث يتم إقامة دولة فلسطين جنبا إلى جنب مع إسرائيل على أن تكون الحدود آمنة ومعترف بها دوليا. 

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