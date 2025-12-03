الأربعاء 03 ديسمبر 2025
خارج الحدود

ولي العهد السعودي يرأس وفد بلاده في القمة الخليجية الـ 46

ولي العهد السعودي،فيتو
ولي العهد السعودي،فيتو
وصل ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى البحرين بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان، لترؤس وفد بلاده في القمة الخليجية الـ 46 لقادة دول مجلس التعاون التي تستضيفها المنامة، كما يرأس الجانب السعودي في الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي - البحريني.

ولي العهد السعودي يصل البحرين 

تأتي مشاركة ولي العهد السعودي امتدادًا لجهود المملكة الرامية لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتستند هذه الجهود إلى رؤية العاهل السعودي الملك سلمان، التي أقرها قادة دول المجلس في عام 2015، وحددت رؤية الملك سلمان أولويات التكامل والتعاون الخليجي لتعزيز العمل المشترك.

تعزز رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز آليات العمل المشترك عبر منظومة خليجية، تهدف هذه المنظومة إلى الحفاظ على الاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز المكانة الدولية للمجلس. كما تسعى إلى تحقيق الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية لمواطني دول المجلس والمنطقة.

جولة خليجية شملت سلطنة عُمان، والإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت

في عام 2021، أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جولة خليجية شملت سلطنة عُمان، والإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت. فتحت هذه الجولة آفاقًا جديدة لرؤية الملك سلمان لتعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تكثيف التواصل مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي وتنسيق المواقف حيال التحديات السياسية والاقتصادية.

القمة الخليجية الـ 46 في البحرين

تنعقد القمة الخليجية الـ 46 في البحرين في خضم التطورات الإقليمية الراهنة.

وتسعى دول الخليج إلى هندسة توازنات الأمن الإقليمي وتنفيذ مقاربات دبلوماسية جديدة في ظل الظروف الجارية، وفقًا لرؤى محللين. 

وتعد مشاركة ولي العهد السعودي في الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي خطوة لتعزيز تنسيق المواقف الخليجية وخلق فرص لأمن واستقرار المنطقة.

وزير الرياضة يشهد تسليم علم بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي إلى البحرين

