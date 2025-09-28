الأحد 28 سبتمبر 2025
إسرائيل بعد وثائق إيران عن ديمونة: على العالم منع طهران من صنع أسلحة نووية

زعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران تطور مهم، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وتابعت: على العالم استخدام جميع الوسائل المتاحة لمنع إيران من صنع أسلحة نووية.

سلطت تقارير إخبارية، الضوء اليوم الأحد، على بيان فرنسي بريطاني ألماني، مؤكدة مواصلة التمسك بالهدف الأساسي المتمثل في منع إيران من امتلاك أو تطوير سلاح نووي.

وأوضح البيان الفرنسي البريطاني الألماني أن تفعيل  آلية الزناد كان الملاذ الأخير وفق الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن رقم 2231.

وقال الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد: يجب ألا تكون إعادة فرض العقوبات نهاية للدبلوماسية مع ‎إيران بشأن القضية النووية.

العقوبات الدولية على إيران تدخل حيز التنفيذ

وفعلت الترويكا الأوروبية "آلية الزناد"، لتعود بذلك عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وأفادت “فرانس برس” أن العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي دخلت حيز التنفيذ.

وطالبت الترويكا الأوروبية، إيران إلى الامتناع عن أي أعمال تصعيدية بعد إعادة فرض العقوبات.

إعادة فرض العقوبات الأممية

من جانبه، دعا وزير الخارجية ماركو روبيو، إيران للانخراط في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بعد إعادة فرض العقوبات الأممية.

كما دعا كل الدول على تطبيق العقوبات التي أعادت الأمم المتحدة فرضها على إيران.  

وكانت إيران نددت بقرار اعتبرته غير قانوني دفعها إلى استدعاء سفرائها في بلدان الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا).

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني بث الأربعاء الماضي مشاهد لوثائق ولقطات قال إنها على صلة ببرنامج نووي لإسرائيل.

وأظهر الوثائقي نسخا من جوازات سفر تم تقديمها على أنها لعلماء إسرائيليين ومعلومات عن مواقع منشآت عسكرية.

كما عرض لقطات قيل إنه تم تصويرها في جنوب إسرائيل داخل مفاعل ديمونا الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه يحوي الترسانة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط.

وفي الوثائقي، قال وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب: إن إيران استخدمت معلومات تم الحصول عليها في يونيو لضرب مواقع حساسة داخل إسرائيل في ذاك الشهر.

وقبل الحرب، قال مسئولون إيرانيون إنهم حصلوا على آلاف الوثائق الإسرائيلية السرية، بما في ذلك تفاصيل على صلة بمواقع نووية وعسكرية.

كذلك تضمّن الوثائقي صورا للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي وصفت بأنها شخصية، تظهره إحداها يقبّل شخصا متنكّرا بزي شخصية "ميني ماوس".

وأورد الوثائقي أن الصور حصلت عليها إسرائيل، متّهما إياها بالتجسّس على جروسي.

