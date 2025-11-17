الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية الروسي يناقش مع نظيره الإيراني برنامج طهران النووي

إيران، فيتو
إيران، فيتو
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عراقجي برنامج طهران النووي.

 

استمرار تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ووفقا لإعلام إيراني، فإن وزير الخارجية الإيراني أشار في اتصال مع نظيره الروسي لاستمرار تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفض إعادة فرض العقوبات الدولية.

 

الاتصال الهاتفي بين نتنياهو وبوتين

وقال (الكرملين)، مساء السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بحثا هاتفيا الوضع في قطاع غزة والشرق الأوسط والبرنامج النووي الإيراني والملف السوري.

فيما أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال، أن الاتصال الهاتفي بين نتنياهو وبوتين جاء في سياق سلسلة محادثات سابقة وتناول قضايا إقليمية وعالمية.

برنامج طهران النووي طهران وزير الخارجية الروسي إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية

