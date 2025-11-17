وزير الخارجية الروسي يناقش مع نظيره الإيراني برنامج طهران النووي

18 حجم الخط

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عراقجي برنامج طهران النووي.

استمرار تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ووفقا لإعلام إيراني، فإن وزير الخارجية الإيراني أشار في اتصال مع نظيره الروسي لاستمرار تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفض إعادة فرض العقوبات الدولية.

الاتصال الهاتفي بين نتنياهو وبوتين

وقال (الكرملين)، مساء السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بحثا هاتفيا الوضع في قطاع غزة والشرق الأوسط والبرنامج النووي الإيراني والملف السوري.

فيما أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال، أن الاتصال الهاتفي بين نتنياهو وبوتين جاء في سياق سلسلة محادثات سابقة وتناول قضايا إقليمية وعالمية.

