الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

القيادة المركزية الأمريكية: استقرار غزة أولوية.. وقواتنا بالمنطقة مزودة بقدرات فتاكة

أرشيفية
أرشيفية
18 حجم الخط

قالت القيادة المركزية الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، إن استقرار قطاع غزة أولوية بالنسبة للولايات المتحدة.

وخلال تصريحات لـ «الشرق – بلومبرج»، أضافت القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا في الشرق الأوسط ستكون مجهزة بأحدث التقنيات.. حريصون على أمن منطقة الشرق الأوسط والتنسيق مع شركائنا.

وتابعت القيادة المركزية الأمريكية: "قواتنا في الشرق الأوسط مزودة بقدرات فتاكة لردع مزعزعي الاستقرار.. سرب المُسيرات في الشرق الأوسط هدفه تعزيز أمن المنطقة".

 

أمريكا تطلق فرقة مسيرات "ضربة العقرب"

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، مساء الأربعاء، إطلاق فرقة مسيرات باسم "ضربة العقرب" بالشرق الأوسط.

وبحسب شبكة «العربية»، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية: فرقة المسيّرات ستردع "الجهات الشريرة" بالشرق الأوسط.

ووفقا لـ «روسيا اليوم»، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأربعاء، عن إطلاق فرقة عمل جديدة لأول سرب مسيّرة هجومية في اتجاه واحد للجيش الأمريكي مقرها في الشرق الأوسط، دون ذكر مهمتها.

الاستحواذ على تكنولوجيا الطائرات بدون طيار

وأوضحت سنتكوم في بيان: "أطلقت CENTCOM فرقة العمل Scorpion Strike (TFSS) بعد أربعة أشهر من توجيه وزير الحرب بيت هيجسيث لتسريع الاستحواذ على تكنولوجيا الطائرات بدون طيار ونشرها بأسعار معقولة".

 

قدرات الطائرات بدون طيار منخفضة التكلفة

وأضاف البيان: "تم تصميم TFSS لتقديم قدرات الطائرات بدون طيار منخفضة التكلفة وفعالة بسرعة في أيدي مقاتلي الحرب".

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن فرقة العمل الجديدة شكلت بالفعل سربا من الطائرات بدون طيار منخفضة التكلفة لنظام الهجوم القتالي بدون طيار (LUCAS) ومقرها حاليا في الشرق الأوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع غزة القيادة المركزية الامريكية الشرق الأوسط سنتكوم الطائرات بدون طيار

مواد متعلقة

الاحتلال يزعم تنفيذ ضربة ضد مسلحين في شمال غزة

الأونروا: 42 ألف من سكان غزة يعانون إصابات غيرت حياتهم جراء حرب الإبادة

توزيع الحلوى في قطاع غزة احتفالا بمقتل ياسر أبو شباب

أمريكا تطلق فرقة مسيرات "ضربة العقرب" لردع جهات الشر بالشرق الأوسط

الأكثر قراءة

"بث مباشر" قرعة كأس العالم 2026

مجموعات نارية في بطولة كأس العالم 2026

مواجهات قوية للفراعنة، منتخب مصر بالمجموعة السابعة في كأس العالم 2026

حالة الطقس غدا، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح تزيد من البرودة

القبض على طالب بالمرج بعد تصويره فيديو استعراض بسلاح أبيض

فيفا تحتفي بمدرب الأرجنتين قبل قرعة المونديال: صديق قديم

انتخابات النواب 2025، أبرز مفاجآت الحصر العددي في الـ 19 دائرة الملغاة

وزير الرياضة يجري مكالمة فيديو مع "كيشو" لإنهاء أزمته

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعليق خاص من وزير الأوقاف على دعاء والدة "أشرف سيف" بعد تألقه في دولة التلاوة (فيديو)

بحضور وزير الأوقاف، الحلقة السابعة من برنامج دولة التلاوة (بث مباشر)

ما حكم ارتداء طرحة شفافة تظهر لون الشعر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads