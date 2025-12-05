القيادة المركزية الأمريكية: استقرار غزة أولوية.. وقواتنا بالمنطقة مزودة بقدرات فتاكة

18 حجم الخط

قالت القيادة المركزية الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، إن استقرار قطاع غزة أولوية بالنسبة للولايات المتحدة.

وخلال تصريحات لـ «الشرق – بلومبرج»، أضافت القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا في الشرق الأوسط ستكون مجهزة بأحدث التقنيات.. حريصون على أمن منطقة الشرق الأوسط والتنسيق مع شركائنا.

وتابعت القيادة المركزية الأمريكية: "قواتنا في الشرق الأوسط مزودة بقدرات فتاكة لردع مزعزعي الاستقرار.. سرب المُسيرات في الشرق الأوسط هدفه تعزيز أمن المنطقة".

أمريكا تطلق فرقة مسيرات "ضربة العقرب"

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، مساء الأربعاء، إطلاق فرقة مسيرات باسم "ضربة العقرب" بالشرق الأوسط.

وبحسب شبكة «العربية»، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية: فرقة المسيّرات ستردع "الجهات الشريرة" بالشرق الأوسط.

ووفقا لـ «روسيا اليوم»، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأربعاء، عن إطلاق فرقة عمل جديدة لأول سرب مسيّرة هجومية في اتجاه واحد للجيش الأمريكي مقرها في الشرق الأوسط، دون ذكر مهمتها.

الاستحواذ على تكنولوجيا الطائرات بدون طيار

وأوضحت سنتكوم في بيان: "أطلقت CENTCOM فرقة العمل Scorpion Strike (TFSS) بعد أربعة أشهر من توجيه وزير الحرب بيت هيجسيث لتسريع الاستحواذ على تكنولوجيا الطائرات بدون طيار ونشرها بأسعار معقولة".

قدرات الطائرات بدون طيار منخفضة التكلفة

وأضاف البيان: "تم تصميم TFSS لتقديم قدرات الطائرات بدون طيار منخفضة التكلفة وفعالة بسرعة في أيدي مقاتلي الحرب".

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن فرقة العمل الجديدة شكلت بالفعل سربا من الطائرات بدون طيار منخفضة التكلفة لنظام الهجوم القتالي بدون طيار (LUCAS) ومقرها حاليا في الشرق الأوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.