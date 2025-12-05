بريست يخطف فوزا مهما أمام موناكو في الدوري الفرنسي

18 حجم الخط

الدوري الفرنسي، حقق فريق بريست فوزا مهما على نظيره فريق موناكو بهدف نظيف، في الجولة الـ15 من منافسات الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2025/2026.

وسجل هدف بريست اللاعب كاموري دومبيا في الدقيقة 28.

باريس سان جيرمان يخسر أمام موناكو

وكان باريس سان جيرمان قد تلقى خسارة مفاجأة أمام موناكو بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب لويس الثاني، في قمة منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم السبت الماضي.

ونجح لانس في تصدر جدول ترتيب الفرنسي بعدما استغل سقوط باريس سان جيرمان وذلك بعدما حسم لانس مباراته أمام أنجيه 2-1 بالجولة الرابعة عشر.

ترتيب بريست وموناكو في الدوري الفرنسي

ويحتل بريست حاليا المركز الـ9 في ترتيب الدوري الفرنسي، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة من 15 مباراة.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد موناكو عند 23 نقطة في المركز السابع من 15 مباراة.

