باريس سان جيرمان يفقد صدارة الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ14

ترتيب الدوري الفرنسي، فقد باريس سان جيرمان حامل اللقب صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد انتهاء مباريات الجولة الرابعة عشر من البطولة.

منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الفرنسي

وتلقى باريس سان جيرمان الخسارة أمام موناكو بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب لويس الثاني، في قمة منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم السبت الماضي.

ونجح لانس في تصدر جدول ترتيب الفرنسي بعدما استغل سقوط باريس سان جيرمان وذلك بعدما حسم لانس مباراته أمام أنجيه 2-1 بالجولة الرابعة عشر.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ14

1- لانس 31 نقطة

2- باريس سان جيرمان 30 نقطة

3- مارسيليا 29 نقطة

4- ليل 26 نقطة

5- رين 24 نقطة

6- ليون 24 نقطة

7- موناكو 23 نقطة

8- ستراسبورج 22 نقطة

9- تولوز 17 نقطة

10- نيس 17 نقطة

11- بريست 16 نقطة

12- أنجييه 16 نقطة

13- باريس 15 نقطة

14- لو هافر 14 نقطة

15- لوريان 14 نقطة

16- نانت 11 نقطة

17- ميتز 11 نقطة

18- أوكسير 9 نقاط

جدول ترتيب الدوري الفرنسي

وكان الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، انتقد لاعبيه بعد الخسارة أمام موناكو صاحب الأرض (1-0)، مساء السبت، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي.

وأحرز الياباني تاكومي مينامينو هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 68، بينما أكمل فريق موناكو اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه الألماني تيلو كيرير في الدقيقة 80.

وصرح إنريكي بعد المباراة، قائلًا عبر قناة (ليج 1 بلس): "أهم ما يميز هذه المواجهة بالنسبة لي، هو كثرة الأخطاء التي ارتكبناها.. وعندما تلعب بهذا المستوى ضد هذا النوع من اللاعبين، أعتقد أننا لم نستحق المزيد".

وأضاف: "لا أتحدث أبدًا مع اللاعبين بعد المباراة، ليس هذا الوقت المناسب للحديث.. علينا مشاهدة المواجهة لتحليلها.. كانت هناك الكثير من الأخطاء، وارتكبنا العديد من الهفوات الفردية".

وأردف مدرب برشلونة وإسبانيا السابق: "لقد حاول كلا الفريقين اللعب بأقصى طاقتهما، لكننا اليوم لم نستحق الخروج بنتيجة إيجابية".

وبدأ لويس إنريكي اللقاء بتشكيل ضم كلًا من:

لوكاس شوفالييه في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع وارن زاير إيمري وماركينيوس وويليان باتشو ولوكاس هيرنانديز، ثم ثلاثي الوسط جواو نيفيز وفيتينيا وفابيان رويز، خلف الثلاثي الهجومي لي كانج إن وسيني مايولو وخفيتشا كفاراتسخيليا.

