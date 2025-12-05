تهدئة الصراعات واستبدال النفط بالاستثمارات، وضع الشرق الأوسط فى استراتيجية الأمن القومي الأمريكى

18 حجم الخط

أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترامب اليوم، وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكى، ونال الشرق الأوسط حصته من تلك الاستراتيجية مثله مثل باقى المناطق فى العالم.

منطقة الشرق الأوسط فى استراتيجية الأمن القومي الأمريكى

يشير التقسيم الإقليمي لدلالة فى وثيقة استراتيجية الأمن القومى الأمريكى، إذ يضم جدول محتويات الوثيقة؛ نصف الكرة الغربي ثم آسيا ثم أوروبا ثم الشرق الأوسط وأخيرا أفريقيا.

القسم المخصص لمنطقة الشرق الأوسط فى استراتيجية الأمن القومي الأمريكى، جاء تحت عنون "الشرق الأوسط: نقل الأعباء وبناء السلام".

العنوان يحدد سقف انخراط الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، ويضع المنطقة ضمن فلسفة أوسع ترى أن زمن الالتزام المفتوح قد انتهى، وأن المطلوب هو هندسة توازنات تسمح لواشنطن بتقليل الكلفة.

وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكى، تضع نفسها ضمن سياق مألوف منذ عهد الرئيس الأسبق بارك أوباما، وهو رغبة أمريكية مستمرة مستمر بالخروج التدريجي من استنزاف الشرق الأوسط للتفرغ لما سُمي “التمحور نحو آسيا”، الفكرة القديمة كانت أن مركز الثقل العالمي يتحرك شرقًا، وأن واشنطن لا تستطيع البقاء أسيرة أزمات لا تنتهي.

أسباب الاهتمام الأمريكى بمنطقة الشرق الأوسط

استراتيجية 2025 تحاول أن تكسر هذه الحلقة، لا عبر انسحاب دراماتيكى، بل عبر إعادة تعريف أسباب الاهتمام الأمريكى بالمنطقة وتخفيضها إلى منطق أكثر برودة وروتينية، فهي تقر بأن الشرق الأوسط حظي لعقود بالأولوية لثلاثة أسباب:

أولا، الطاقة.

ثانية، ساحة التنافس بين القوى الكبرى.

ثالثا، خطر تمدد الصراعات إلى العالم وحتى إلى السواحل الأمريكية

الإشارة للطاقة، إذ تنوعت مصادرها، وعادت الولايات المتحدة مُصدرا صافيًا للطاقة، كما أن التنافس بين القوى الكبرى بات من باب المناكفة تحافظ فيها واشنطن على موقع مريح مدعوم بإحياء التحالفات مع دول الخليج العربي ومع شركاء عرب ومع الاحتلال الإسرائيلي.

تهدأت سخونة الشرق الأوسط فى استراتيجية الأمن القومى الأمريكى

فيما يتعلق بالصراع، تتعامل معه وثيقة استراتيجية الأمن القومى الأمريكى بمنطق تلطيف سخونة الإقليم لا تضخيمه، فهي ترى أن العناوين الصاخبة قد توحي بعكس ذلك، لكن إيران بوصفها القوة الأشد زعزعة قد تعرضت لانتكاس كبير بفعل إجراءات إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، ثم عملية ترامب في يونيو 2025 التي تقول الوثيقة إنها أضعفت البرنامج النووي الإيراني بدرجة معتبرة.

غزة، فيتو

كما تربط وثيقة استراتيجة الأمن القومي الأمريكى، بين وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن في غزة، وبين فتح نافذة نحو سلام أكثر استدامة وتشير إلى تراجع زخم داعمي حماس.

وفيما يتعلق بسوريا، تلمح الوثيقة إلى أن دمشق بدعم أمريكى وعربي وإسرائيلي وتركي، قد تعود لاعبا إيجابيًا في الإقليم، مع ترك مساحة لاحتمالية أن تظل ملفا "معقدا".

ذُكرت إيران ثلاث مرات فقط وهذا يتناقض مع استراتيجية عام 2022، حيث ذُكرت 7 مرات، ومع استراتيجية عام 2017، وذُكرت 17 مرة، بحسب الباحث جيسون برودسكي.

الجملة الأكثر كشفًا هنا ليست المتعلقة بـ إيران أو غزة، بقدر ما هي المتعلقة بـاقتصاد السياسة الأمريكية للمنطقة، فالوثيقة تقول بوضوح، إن السبب التاريخي الأهم للتركيز الأمريكى على الشرق الأوسط سيتراجع مع تخفيف القيود على سياسات الطاقة وارتفاع الإنتاج الأمريكى، وبديلًا عن مركزية النفط، تتطلع إلى شرق أوسط يُقرأ كـمساحة استثمار وتكنولوجيا في مجالات تتجاوز النفط والغاز، مثل الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي وتقنيات الدفاع.

