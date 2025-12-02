وكالة الطاقة الذرية: لم نحصل على إذن لدخول المنشآت النووية الإيرانية المتضررة

18 حجم الخط

ذكر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الثلاثاء، أن خبراء الوكالة لم يحصلوا بعد على إذن بالوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية الكبرى في نطنز وأصفهان وفوردو.

جروسي: الوكالة الذرية لم تحصل على إذن لدخول المنشآت النووية الإيرانية المتضررة

وفي حديثه مع صحيفة "دي بريسه" النمساوية، قال جروسي: إن هذه المنشآت تعرضت لأضرار جراء الضربات التي شنت عليها في يونيو الماضي.

وأضاف جروسي أن مفتشي الوكالة لا يزالون متواجدين في إيران، لكن عمليات التفتيش توقفت بعد الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية.

وتابع: "تعرضت المنشآت الرئيسية لأضرار جسيمة، وكانت عمليات التفتيش مستحيلة لأسباب أمنية"، مضيفا أن إيران قيدت التعاون مع الوكالة بعد تلك الهجمات".

المفاعلات النووية الإيرانية المتضررة من الهجوم الأمريكي

وأوضح جروسي أن الوكالة سعت للحوار مع الجانب الإيراني، وأجرت مفاوضات في القاهرة توصلت خلالها إلى اتفاق، مشيرا إلى أن مفتشي الوكالة تمكنوا من زيارة جميع المنشآت التي لم تتعرض للهجوم.

وأكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوصول إلى مفاعلات نطنز وأصفهان وفوردو لا يزال غير متاح حتى الآن.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت في 22 يونيو الماضي ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، باستخدام قنابل اختراق المخابئ من طراز GBU-57A/B، نفذتها قاذفة استراتيجية من طراز B-2 خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

