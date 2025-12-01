مسؤول أمني إسرائيلي: إيران تخوض سباقا لتطوير صواريخ باليستية

18 حجم الخط

الصواريخ الإيرانية الباليستية، كشف مسؤول أمني إسرائيلي، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية، أن إيران تعمل بوتيرة متسارعة على تطوير قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية، معتبرًا أن هذا التطور يشكّل "تهديدًا حقيقيًا ومباشرًا" على أمن إسرائيل.

تطوير إيران تقنيات دقيقة لصواريخ بعيدة المدى

وأوضح المسؤول أن البرنامج الإيراني لم يعد يقتصر على زيادة المدى، بل يركز أيضًا على تحسين دقة الإصابة وحمولة الرؤوس الحربية، ما يعزز قدرة طهران على تنفيذ ضربات دقيقة قد تغيّر ميزان القوى في المنطقة.

استعدادات إسرائيلية لمواجهة الخطر الإيراني في ظل تطوير الصواريخ الباليستية

وأشار إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتابع هذه التطورات عن كثب، وتعمل على رفع جاهزيتها الدفاعية، من خلال تطوير الدفاعات الجوية متعددة الطبقات، تعزيز التنسيق مع الولايات المتحدة، فرض رقابة استخباراتية مكثفة على مواقع الإطلاق والمنشآت البحثية الإيرانية

مسؤول أمني إسرائيلي: تطوير إيران الصواريخ الباليستية يشكل خطرًا على استقرار المنطقة

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن استمرار إيران في تطوير الصواريخ الباليستية يُعد تحديًا خطيرًا ليس لـإسرائيل وحدها، بل للاستقرار الإقليمي ككل، في وقت تتصاعد فيه التوترات على أكثر من جبهة.

