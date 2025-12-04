باحث علاقات دولية: إدارة ترامب فضّلت مصالح أمريكا مع روسيا على أوروبا

18 حجم الخط

قال الدكتور سمير أيوب، الباحث في الشئون الدولية، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يستعد لرفع درجة جاهزية قواته في ظل تصاعد التوترات مع روسيا، بينما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده للحرب إذا اقتضت الضرورة.

أوروبا بين الخوف من موسكو والاعتماد على واشنطن

وأوضح أيوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس، أن جذور الأزمة الحالية تعود إلى حالة التوجس الأوروبي من تنامي القوة الروسية.

وأشار إلى أن المخاوف الأوروبية من أن تصبح موسكو لاعبًا قويًا على القارة دفعت العديد من الدول إلى البحث عن مصادر ضغط على روسيا بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية.

اختلاف الرؤى بين الإدارات الأمريكية والتقاء مصالح مع موسكو

ولفت الباحث إلى وجود اختلافات في السياسات الأمريكية المتعاقبة، لافتًا إلى أن إدارة ترامب كانت أكثر ميلًا للعمل وفق مصالح الولايات المتحدة المباشرة، وغالبًا ما وجدت أن هذه المصالح تتقاطع مع موسكو أكثر مما تتقاطع مع حلفائها الأوروبيين، في وقت تبدو فيه أوروبا أضعف وأكثر اعتمادًا على واشنطن.

الصراعات الداخلية الأوروبية وتعقيدات المشهد الدولي

وأضاف أيوب أن الدول الأوروبية تعيش صراعات داخلية، وأن الدول الكبرى تدرك أن استمرار الصراع مع روسيا سيزيد من استنزافها، في حين تعاني موسكو أيضًا من خسائر بشرية وعسكرية واقتصادية رغم تحقيقها بعض الإنجازات العسكرية في الجبهات.

تزايد احتمالات التصعيد العسكري دوليا بسبب أزمة روسيا وأوروبا

وأكد الباحث أن المشهد الدولي يتجه نحو مزيد من التعقيد، مع استمرار سباق النفوذ بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، وارتفاع احتمالات التصعيد العسكري في حال فشل الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوتر.

