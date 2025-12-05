الجمعة 05 ديسمبر 2025
خارج الحدود

أيرلندا تحقق في رصد طائرات مسيرة لحظة وصول زيلينسكي إلى دبلن

زيلينسكي
زيلينسكي
قالت الشرطة الإيرلندية، مساء اليوم الجمعة، إنها تحقق في رصد طائرات مسيّرة لحظة وصول طائرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى دبلن.

ورصدت البحرية الأيرلندية ما يصل إلى 5 طائرات مسيرة تحلق بالقرب من مسار طائرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لدى وصوله في زيارة دولة إلى أيرلندا يوم الإثنين الماضي.

وذكرت صحيفة "آيريش تايمز" الخميس أن عملية الرصد أثارت استنفارًا أمنيًّا واسعًا وسط مخاوف من أنها محاولة للتدخل في مسار الرحلة، إلا أن مصادر لم تُذكر أسماؤها أكدت إن الطائرة، التي وصلت قبل موعدها بقليل، لم تكن معرضة للخطر.

رصد طائرات مسيرة مجهولة قرب قاعدة غواصات نووية في فرنسا

في سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية فرنسية برصد طائرات مسيرة مجهولة الهوية بالقرب من قاعدة بحرية استراتيجية في غرب فرنسا، ترسو فيها الغواصات النووية التابعة للقوات البحرية الفرنسية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" يوم الجمعة عن قوات الدرك الفرنسي (الشرطة العسكرية) أن عدة طائرات مسيرة حلقت مساء يوم الخميس فوق قاعدة الغواصات الموجودة في شبه جزيرة إيل لونج، التابعة لمقاطعة فينيستير غربي فرنسا. وتعتبر هذه القاعدة موقعا استراتيجيا حيث ترسو غواصات الردع النووية الفرنسية.

وتم رصد خمس طائرات مسيرة إجمالا خلال الحادثة. وحاول عناصر مشاة البحرية المكلفين بحراسة القاعدة إسقاط هذه الطائرات، وفقا لما ذكرته الوكالة، دون أن توضح ما إذا كانت المحاولات قد تكللت بالنجاح أم لا.

نشاط طائرات مسيرة مجهولة بالقرب من منشآت عسكرية حساسة في أوروبا

وأشار التقرير إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها في المنطقة. ففي ليلة 18 نوفمبر الماضي، تم رصد طائرة مسيرة تحلق فوق شبه جزيرة كروزون القريبة، لكنها لم تتجاوز ذلك إلى التحليق مباشرة فوق القاعدة العسكرية ذاتها.

يأتي هذا الحادث في سياق تصاعد تقارير عن نشاط طائرات مسيرة مجهولة بالقرب من منشآت عسكرية حساسة في أوروبا، مما يثير تساؤلات حول مصدرها وأهدافها، ويدفع القوات الأمنية إلى تعزيز تدابير المراقبة والدفاع.

