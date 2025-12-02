موسكو تحذر باريس: أي وجود لشركات عسكرية فرنسية بأوكرانيا سنعتبره عملًا عدائيًا

18 حجم الخط

أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن موسكو ستعتبر وجود شركات عسكرية فرنسية خاصة في أوكرانيا عملًا عدائيًا، وستصبح هذه الشركات هدفًا رئيسيًا مشروعًا للقوات الروسية.

الاستخبارات: شركات فرنسية ستصبح هدفًا مشروعًا حال مشاركتها في أوكرانيا

وجاء في بيان المكتب الصحافي للاستخبارات الروسية: "وفقًا للمعلومات الواردة، تواصل فرنسا البحث عن خيارات للمشاركة المباشرة في الصراع الأوكراني، وهذا ما يهدف إليه القرار الحكومي رقم 2025-1030 المؤرخ في 31 أكتوبر 2025، والذي يسمح باستخدام الشركات العسكرية الخاصة لمساعدة دولة ثالثة تواجه حالة نزاع مسلح".

كما جاء في البيان: "لا ينبغي لباريس أن تخدع نفسها في الاعتقاد بأنها من خلال القيام بذلك تتجنب المسؤولية عن مشاركة جيشها في الصراع، إن وجود الشركات العسكرية الخاصة الفرنسية في أوكرانيا أمر ستعتبره موسكو مشاركة مباشرة لفرنسا في الأعمال العدائية ضد روسيا، ونتيجة لذلك، ستصبح الشركات العسكرية الخاصة الفرنسية الهدف المشروع الأساسي بالنسبة للقوات المسلحة الروسية".

وفي المقابل، وقبل أيام أثارت تصريحات قائد القوات المسلحة الفرنسية، الجنرال فابيان ماندون، عاصفة من الجدل داخل الأوساط السياسية في باريس، بعدما حذر من ضرورة استعداد البلاد لخسارة "أبنائها" في حال اندلاع مواجهة عسكرية واسعة مع روسيا خلال السنوات المقبلة.

خلال مشاركته في مؤتمر رؤساء البلديات الفرنسية، شدد على أن أوروبا تواجه مرحلة تاريخية دقيقة قد تضعها على مشارف صراع مباشر.

وقال ماندون: "لا يمكن لبلادنا أن تفترض أن السلام سيستمر إلى الأبد. إذا تعثرت فرنسا لأنها غير مستعدة لقبول التضحية بأبنائها، أو لأنها غير مستعدة لتحمّل كلفة اقتصادية ناتجة عن إعطاء الأولوية للإنتاج الدفاعي، فإننا نكون في خطر".

روسيا تستعد لمواجهة محتملة مع الغرب بحلول عام 2030

كما أكد الجنرال فابيان ماندون أن المعلومات الاستخباراتية المتاحة للجيش الفرنسي تُظهر أن روسيا تستعد لمواجهة محتملة مع الغرب بحلول عام 2030، مضيفًا "موسكو باتت مقتنعة بأن عدوها الوجودي هو الناتو ودولنا الأوروبية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية

