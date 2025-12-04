تضمنت تحذيرا من خيانة أمريكا لأوكرانيا، تفاصيل مكالمة مسربة بين زيلينسكي وقادة أوروبا

18 حجم الخط

نشرت صحيفة “دير شبيجل” الألمانية، اليوم الخميس، تفاصيل مكالمة هاتفية سرية جرت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني زيلينسكي والمستشار الألماني فريدريش ميرتز، وعدد من القادة الأوروبيين، حذر خلالها ماكرون من خيانة أمريكا لكييف وأوروبا.

مكالمة مسربة لـ زيلينسكي وقادة أوروبا

وجاء في تفاصيل المكالمة التي نشرتها "دير شبيجل" الألمانية، أن القادة الأوروبيين ناقشوا خلالها مفاوضات السلام بين كييف وموسكو بقيادة واشنطن.

وقال ماكرون في المكالمة، "هناك احتمال أن تخون الولايات المتحدة أوكرانيا في مسألة الأراضي، دون توضيح بشأن الضمانات الأمنية"، مضيفا أن "هناك خطرا كبيرا على زيلينسكي".

ماكرون يحذر من خيانة أمريكا لأوكرانيا

ومن جهته، قال ميرتز إن "على زيلينسكي أن يكون حذرا للغاية في الأيام المقبلة"، مضيفا "أنهم يلعبون ألعابا معكم ومعنا"، فيما يبدو أنه إشارة إلى مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيفن ويتكوف وجارد كوشنر.

ومن جهته، قال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب خلال المكالمة: "لا يمكن أن نترك أوكرانيا وفلوديمير وحده مع هؤلاء الرجال"، في إشارة إلى ويتكوف وكوشنر.

ووافق للأمين العام للناتو مارك روتيه ستوب الرأي، قال: "أتفق مع ألكسندر، علينا حماية زيلينسكي".

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن هذه التصريحات "تظهر انعدام الثقة بين الأوروبيين ومبعوثي ترامب"، رغم إشادتهم العلنية بالخطة الأميركية الجديدة.

وشارك في المكالمة أيضا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومسؤولون آخرون.

وأكد عدة مشاركين للمجلة أن المكالمة جرت بالفعل، وأكد مصدران أن محتوى المحادثة الذي ورد في الوثيقة صحيح، ولكنهما رفضا تأكيد الاقتباسات لأنها جاءت في اجتماع سري.

