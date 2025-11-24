الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
خارج الحدود

الدفاعات الروسية تسقط 8 مسيرات أوكرانية فوق العاصمة موسكو

طائرات مسيرة، فيتو
طائرات مسيرة، فيتو
قال عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين، في بيان اليوم الإثنين: إن الدفاع الجوي أسقط مسيرتين استهدفتا العاصمة، مؤكدا أن إجمالي عدد المسيرات الأوكرانية التي استهدفت المدينة وتم إسقاطها اليوم بلغ 8 طائرات.

 

عمدة موسكو: إسقاط مسيرتين إضافيتين استهدفتا المدينة

وكتب سوبيانين على تلجرام وتطبيق "ماكس" الروسي: "أسقط الدفاع الجوي مسيرتين أخريين استهدفتا موسكو وتعمل فرق الطوارئ في موقع حطامهما".

ضربات متبادلة بالمسيرات بين روسيا وأوكرانيا 

وفي وقت سابق من اليوم أعلن عمدة موسكو إسقاط مسيرة استهدفت العاصمة في الساعة 12:51، وأن إجمالي المسيرات التي استهدفت موسكو وتم إسقاطها اليوم بلغ 8 طائرات مسيرة.

وتستمر الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا باستخدام الطائرات المسيرة الأمر الذي يتسبب في إسقاط العديد من الضحايا.

موسكو المسيرات الأوكرانية روسيا أوكرانيا

الجريدة الرسمية
