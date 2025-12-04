الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الناتو يدعو لزيادة الدعم لـ كييف وروسيا تعلن إسقاط 76 مسيرة أوكرانية

الناتو
الناتو
18 حجم الخط

جدد حلف شمال الأطلسي دعوته لاستمرار دعم أوكرانيا ورفع الإنفاق الدفاعي من قبل الدول الأعضاء، مؤكدًا أهمية تعزيز القدرات العسكرية المشتركة.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 76 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، في تصعيد جديد على جبهات القتال.

بوتين: الجانب الأمريكي قسم النقاط الـ27 لخطة ترامب إلى 4 حزم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس، أن الجانب الأمريكي قسم النقاط الـ27 لخطة ترامب لتسوية النزاع في أوكرانيا إلى 4 حزم واقترح مناقشتها بشكل منفصل.

بوتين يلخص نتائج العام

وأعلن الكرملين أن رئيس البلاد سيعقد حواره السنوي المباشر مع المواطنين عبر برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين" في تمام الساعة الـ12 ظهرا بتوقيت موسكو في الـ19 من ديسمبر الجاري.

وجاء في بيان الكرملين أن الرئيس بوتين سيستعرض أهم أحداث العام المنتهي وسيجيب على أسئلة الصحفيين والمواطنين.

وأوضح الكرملين أن "تلقّي الأسئلة من المواطنين عبر الرسائل الصوتية أو المكتوبة سيبدأ من الساعة 15:00 بتوقيت موسكو يوم 4 ديسمبر ويستمر حتى نهاية البرنامج في 19 ديسمبر".

وللمرة الأولى سيعقد الحوار يوم الجمعة، بعد أن جرت العادة على اختيار يوم الخميس للخط المباشر والمؤتمر الصحفي السنوي 28 مرة، منذ أن كان بوتين رئيسا للحكومة.

وأصبح هذا الاتجاه واضحا بشكل خاص بعد عام 2007 ومنذ ذلك الحين، خالف الكرملين هذا التقليد مرتين فقط في المؤتمر الصحفي الكبير عام 2016 (23 ديسمبر الجمعة) والخط المباشر عام 2021 (30 يونيو الأربعاء).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الناتو حلف شمال الأطلسي أوكرانيا الدفاع الروسية

الأكثر قراءة

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

طرق عمل وجبات سريعة مناسبة للريجيم، تشبع وتساعد على خسارة الوزن

موعد مباراة قطر وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس في الأسواق

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن وفاة أحد المرشحين المستقلين في دائرة إمبابة

k8 وجبار 150 وحمزة 2، أهم المقاتلات والمسيرات في معرض إيديكس 2025

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس في الأسواق

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وكيفيته؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads