ترطيب الشعر فى الصيف أمر ضروري للحفاظ على نعومته ومظهره ومنع الهيشان الناتج عن ارتفاع حرارة الطقس، لاذ يجب ترطيب الشعر باستمرار.

وترطيب الشعر لا يكون من خلال الكريمات العادية. فقط بل يجب تطبيق الوصفات الطبيعية المختلفة على الشعر مرتين أو ثلاثة أسبوعيا حفاظا على جماله.

وصفة الحناء لترطيب الشعر وتنعيمه فى الصيف

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة الحناء لترطيب الشعر وتنعيم فى الصيف.

المكونات:-

3 ملاعق كبيرة من الحناء الطبيعية غير المعالجة كيميائيا

ملعقتان كبيرتان من الزبادي الطبيعي

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون

ماء دافئ حسب الحاجة لتكوين عجينة

طريقة التحضير:

ضعي الحناء في وعاء نظيف.

أضيفي الزبادي والعسل وزيت جوز الهند وقلبي جيدا.

أضيفي الماء تدريجيا حتى تحصلي على خليط كالعجينة اللينة.

غطي الوعاء واتركيه لمدة ساعة حتى تتخمر الحناء ويمتزج المزيج جيدا.

قسمي شعرك إلى أقسام.

وزعي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعرك بقبعة بلاستيكية أو كيس بلاستيك.

اتركي المزيج لمدة 1.5 إلى 2 ساعة.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر ثم بالشامبو الطبيعي أو الخفيف.

يمكن استخدام هذه الوصفة مرة كل أسبوعين، أو مرة أسبوعيًا للشعر شديد الجفاف.

لا تستخدمي أدوات معدنية مع الحناء لأنها تتفاعل معها.

يمكن إضافة ملعقة من زيت الأرجان أو زيت اللوز لزيادة الترطيب.

تجنبي استخدام الحناء على شعر مصبوغ كيميائيا حديثا.

بعد أول استخدام، ستلاحظين نعومة ولمعان في الشعر، ومع الاستخدام المنتظم، ستنخفض مشاكل الجفاف والتقصف وتزداد كثافة الشعر تدريجيا.

وصفة الحناء لترطيب الشعر وتنعيمه فى الصيف

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.