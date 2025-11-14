بيت الشعر العربي يحتفي بـ"شعراء اليمن" في أمسية خاصة

18 حجم الخط

في إطار الدور الثقافي الرائد الذي يضطلع به صندوق التنمية الثقافية في دعم الإبداع العربي وتعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب، ينظم بيت الشعر العربي بمقره في مركز إبداع الست وسيلة خلف الجامع الأزهر أمسية شعرية وفنية بعنوان "شعراء اليمن"، وذلك في السابعة مساء الأحد 16 نوفمبر.

تأتي الأمسية في سياق رسالة الصندوق الرامية إلى مد جسور التواصل بين المبدعين العرب، وإبراز التنوع الثقافي والفني في الوطن العربي، حيث يشارك فيها نخبة من أبرز شعراء اليمن: أحمد الجهمي، جبر البعداني، عامر السعيدي، عبدالعزيز الزرّاعي، عبد الواحد عمران، هدى أبلان، وزين العابدين الضبيبي، الذين يقدمون مختارات من أحدث قصائدهم التي تمثل مشهدًا متنوعًا من التجربة الشعرية اليمنية المعاصرة.

وتتضمن الأمسية فقرة فنية تقدمها الفنانة فاطمة مثنى، التي ستتغنى بمجموعة من الأغنيات اليمنية التراثية، في إطلالة تمزج بين الشعر والموسيقى وتستدعي روح الموروث اليمني الأصيل.

ويدير فعاليات الأمسية الإعلامي عمار المعلم، في إطار برنامج بيت الشعر العربي المتواصل الذي يقدمه تحت مظلة صندوق التنمية الثقافية، ويهدف إلى دعم التجارب الشعرية العربية وخلق حالة من التفاعل الإبداعي بين الشعراء والجمهور.

وأكد الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، قال: "إن استضافة بيت الشعر العربي لهذه الأمسية يأتي امتدادًا لجهود صندوق التنمية الثقافية في فتح نوافذ للحوار بين الثقافات العربية، وتأكيدًا على أن الشعر يظل لغة مشتركة توحد وجدان الأمة العربية، الشعر اليمني تحديدًا يمثل ذاكرة نابضة بالوجدان والهوية، ويمتلك حضورًا متميزًا في المشهد العربي المعاصر، ومن هنا تأتي أهمية هذا اللقاء الذي نعتز بتقديمه".

ويواصل بيت الشعر العربي التابع لصندوق التنمية الثقافية تنظيم فعالياته المتنوعة التي تجمع بين الشعر والموسيقى والفكر، تأكيدًا لدوره كمنصة فاعلة للاحتفاء بالإبداع وإحياء القيم الجمالية في الثقافة العربية المعاصرة.

