بيت الشعر العربي يحيي ذكرى "فؤاد حداد" والد الشعراء

يُنظم بيت الشعر العربي “بيت الست وسيلة” التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، أمسية جديدة من صالون الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي، ويستعيد فيها ذكرى “والد الشعراء.. فؤاد حداد”، وذلك بمناسبة مرور أربعين عامًا على رحيله فى الأول من نوفمبر لعام 1985 عن ثمانية وخمسين عامًا، وترك إرث شعري ملهم عبر الطريق لشعراء العامية المصرية حتى اللحظة الراهنة.

وتشهد الأمسية التي ستقام في السابعة من مساء الأحد القادم الموافق 23 نوفمبر، مشاركة نخبة من أبرز شعراء ومثقفي المشهد الثقافي المصري، حيث يشارك كل من: بهاء چاهين، أمين حداد، والناقد والأكاديمي سيد ضيف الله صاحب كتاب “صورة الشعب بين الشاعر والرئيس.. فؤاد حداد” وهي الدراسة التحليلية التي حاز بها درجة الدكتوراه..

كما يقدم الفنان الكبير محمود حميدة والشاعر سعيد شحاتة قراءات شعرية مختارة من قصائد "حداد"، بينما يقدم الفنان أحمد إسماعيل فقرة غنائية تستعيد روح نصوصه، في معالجة فنية تعبر عن عمق التجربة الشعرية وثرائها.

وأكد الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي ضمن الدور الرائد الذي يضطلع به صندوق التنمية الثقافية في دعم الإبداع والحفاظ على التراث الأدبي، مضيفا أن استعادة تجربة فؤاد حداد تمثل ضرورة للاحتفاء بأحد أهم الأصوات الشعرية في الثقافة العربية، مشيرًا إلى حرص بيت الشعر على تعريف الأجيال الجديدة بقامات أثرت الوجدان المصري وأسهمت في تشكيله.

تأتي هذه الأمسية في إطار سلسلة الحلقات التي ينظمها صالون الشاعر الرائد أحمد عبدالمعطي حجازي لاستعادة رموز الشعرية المصرية والعربية على مدار العامين الماضيين، وذلك الفعاليات التي ينظمها صندوق التنمية الثقافية بهدف تعزيز الحراك الثقافي وتأكيد دور الثقافة في بناء الوعي وصون الهوية المصرية.

