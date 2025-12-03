الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"شوية فن" يُحيون أمسية غنائية بقبة الغورى غدًا

فرقة شوية فن، فيتو
فرقة شوية فن، فيتو
18 حجم الخط

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي في مركز الإبداع الفني بقبة الغورى بشارع الأزهر، أمسية فنية يحييها الفنان جو وفرقته الموسيقية "شوية فن"، غدا الخميس الموافق 4 ديسمبر وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

حفل فرقة شوية فن بقبة الغوري

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من أبرز أعمال الفرقة التي لاقت صدى واسعًا لدى الجمهور، منها: "احكيلي حدوتة"، "قهوة وسط البلد"، "شوية فكة"، "المراية"، "راجعة الصبايا"، "صنايعي بهجة"، "دوارين"، "أهل الحبة"، "مونولوج صاحب السعادة"، بالإضافة إلى باقة من الأغاني التراثية المحببة مثل: "آه يا أسمراني اللون"، "لولا الملامة"، و"أحسن ناس".

وأكد قطاع صندوق التنمية الثقافية أن سعر التذكرة 180 جنيها للفرد الواحد.

فرقة شوية فن

تأسست فرقة "شوية فن" على يد الفنان جو في عام 2010، وتتميز بتقديم تجربة موسيقية فريدة تمزج بين الطابع الإنساني والاجتماعي والحماسي، وتستلهم ألحانها من روح الفلكلور والتراث المصري الأصيل، وتضم الفرقة نخبة من العازفين والمطربين الشباب.

مركز الإبداع الفني بقبة الغورى

يعد مركز وكالة الغوري للفنون المركز الثقافي الرابع الذي ينشئه صندوق التنمية الثقافية في منطقة الدرب الأحمر والجمالية، بعد نجاح تجربة الصندوق في إنشاء مراكز إبداعية مماثلة في البيوت الأثرية بالقاهرة، وقد بدأت هذه التجربة بإنشاء مركز الإبداع الفني ببيت الهراوي ومنزل زينب خاتون عام 1994، ثم تلاه مركز الإبداع الفني ببيت السحيمي الذي افتتح عام 2001، وأخيرا مركز الإبداع الفني للطفل في بيت العيني الذي افتتح عام 2003.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع صندوق التنمية الثقافية صندوق التنمية الثقافية التنمية الثقافية المعماري حمدي السطوحي مركز الابداع الفني بقبة الغوري قبة الغوري شوية فن فرقة شوية فن الفنان جو

مواد متعلقة

صندوق التنمية الثقافية يطلق الدورة 18 من ملتقى الأقصر للتصوير بمشاركة فنانين من 14 دولة

صندوق التنمية الثقافية ينظم محاضرة "نساء على عرش مصر" بالأمير طاز

الأكثر قراءة

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

غرق وسط الحكام والمنقذين، القصة الكاملة لوفاة يوسف محمد في بطولة الجمهورية للسباحة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

محافظ أسوان يتابع جهود التعامل مع انهيار عقار سكني ببركة الدماس (صور)

لاعب الزمالك السابق يحسم الجدل بشأن مفاوضات الأهلي لضمه

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: حسن العشرة أساس استقرار الأسرة والمجتمع

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads