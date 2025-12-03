"شوية فن" يُحيون أمسية غنائية بقبة الغورى غدًا

18 حجم الخط

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي في مركز الإبداع الفني بقبة الغورى بشارع الأزهر، أمسية فنية يحييها الفنان جو وفرقته الموسيقية "شوية فن"، غدا الخميس الموافق 4 ديسمبر وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

حفل فرقة شوية فن بقبة الغوري

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من أبرز أعمال الفرقة التي لاقت صدى واسعًا لدى الجمهور، منها: "احكيلي حدوتة"، "قهوة وسط البلد"، "شوية فكة"، "المراية"، "راجعة الصبايا"، "صنايعي بهجة"، "دوارين"، "أهل الحبة"، "مونولوج صاحب السعادة"، بالإضافة إلى باقة من الأغاني التراثية المحببة مثل: "آه يا أسمراني اللون"، "لولا الملامة"، و"أحسن ناس".

وأكد قطاع صندوق التنمية الثقافية أن سعر التذكرة 180 جنيها للفرد الواحد.

فرقة شوية فن

تأسست فرقة "شوية فن" على يد الفنان جو في عام 2010، وتتميز بتقديم تجربة موسيقية فريدة تمزج بين الطابع الإنساني والاجتماعي والحماسي، وتستلهم ألحانها من روح الفلكلور والتراث المصري الأصيل، وتضم الفرقة نخبة من العازفين والمطربين الشباب.

مركز الإبداع الفني بقبة الغورى

يعد مركز وكالة الغوري للفنون المركز الثقافي الرابع الذي ينشئه صندوق التنمية الثقافية في منطقة الدرب الأحمر والجمالية، بعد نجاح تجربة الصندوق في إنشاء مراكز إبداعية مماثلة في البيوت الأثرية بالقاهرة، وقد بدأت هذه التجربة بإنشاء مركز الإبداع الفني ببيت الهراوي ومنزل زينب خاتون عام 1994، ثم تلاه مركز الإبداع الفني ببيت السحيمي الذي افتتح عام 2001، وأخيرا مركز الإبداع الفني للطفل في بيت العيني الذي افتتح عام 2003.

