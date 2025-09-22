محافظ أسوان يتفقد مدارس قرى أبو الريش بحرى وقبلى (صور)

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة تفقدية شملت عددًا من المدارس بنطاق قرى أبو الريش بحرى وقبلى بمركز أسوان، رافقه خلالها اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، ومحمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم، والقيادات التنفيذية المختصة.

بداية الجولة

استهل المحافظ جولته بحضور طابور الصباح بمجمع مدارس أبو الريش بحرى للتعليم الأساسى، الذى يضم مرحلة رياض الأطفال بإجمالى 23 طالب وطالبة داخل 2 قاعة، والمرحلة الإبتدائية بإجمالى 554 تلميذًا وتلميذة موزعين على 15 فصل، والمرحلة الإعدادية التى تستوعب 164 طالب وطالبة داخل 5 فصول.

كما تفقد مدرسة أبو الريش قبلى الإعدادية التى تضم 778 طالب وطالبة داخل 19 فصل، بالإضافة إلى تفقده لمدرسة الشهيد حمدى الإبتدائية التى تضم 570 طالب وطالبة داخل 13 فصل دراسى.

وخلال الجولة قدم الدكتور إسماعيل كمال خالص التهانى القلبية للطلاب والطالبات، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا مثمرًا مليئًا بالتفوق والتحصيل المتميز لتحقيق مراكز متقدمة على مستوى المراحل التعليمية المختلفة.

وأشار إسماعيل كمال إلى أن الإستعدادات للعام الدراسى الجديد تمت مبكرًا لضمان توفير منظومة تعليمية متكاملة ومتميزة داخل 1540 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، تستقبل نحو 434 ألف و992 طالب وطالبة، من بينها 23 مدرسة جديدة ما بين إنشاء وإحلال كلى وتوسعة، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة بسيطة وشاملة فى 55 مدرسة.

أضاف أن هذه الجهود جاءت ثمرة التنسيق المستمر مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء يسرى عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وتم تحقيق الجاهزية المطلوبة بالمدارس، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة من خلال الإهتمام بالإجراءات التأمينية من خلال تركيب كاميرات المراقبة للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين وتأمين الوسائل والمستلزمات التعليمية.

فيما حرص محافظ أسوان على الإستجابة لعدد من المطالب الجماهيرية، مؤكدًا أن قرى أبو الريش ستشهد خلال الفترة القادمة العديد من المشروعات فى مختلف قطاعات العمل العام ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة "، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية لإستكمال منظومة التطوير الجارية فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى حيث تم تنفيذ الخطة العاجلة، التى من أهمها دعم محطة الشيخ على، كما أنه مخطط تطوير الطريق الرئيسى أسوان / القاهرة الزراعى فور الإنتهاء من هذه المشروعات الحيوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.