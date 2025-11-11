محافظ أسوان ينقل الأجواء الإنتخابية إلى وزيرة التنمية المحلية عبر الفيديوكونفرانس (صور)

18 حجم الخط

نقل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الأجواء الإنتخابية التى تشهدها مدن ومراكز المحافظة إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

استقرار وانتظام سير العملية الانتخابية

قال محافظ أسوان إن إستقرار وإنتظام سير العملية الإنتخابية داخل مختلف اللجان دون أى معوقات، وتجسد ذلك فى تسخير الإمكانيات أمام الناخبين الذين تزايدت أعدادهم خلال الفترة المسائية من خلال توافدهم للإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن الإنتخابات تسير فى أجواء من الإنضباط والتنظيم داخل 190 لجنة موزعة على 4 دوائر إنتخابية، ويتم المتابعة اللحظية من داخل مركز السيطرة على مدار الساعة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية لضمان تذليل أى عقبات أمام الناخبين.

أشار إلى أن هذه الجهود تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بتهيئة المناخ المناسب أمام المواطنين لممارسة حقهم الدستورى بكل سهولة ويسر، وأن ما تشهده أسوان من إقبال متزايد على صناديق الإقتراع يعكس روح المشاركة الفاعلة فى دعم مسيرة الديمقراطية وبناء مستقبل مصرنا الحبيبة.

