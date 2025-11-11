الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسوان ينقل الأجواء الإنتخابية إلى وزيرة التنمية المحلية عبر الفيديوكونفرانس (صور)

محافظ اسوان يتابع
محافظ اسوان يتابع الانتخابات
18 حجم الخط

نقل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الأجواء الإنتخابية التى تشهدها مدن ومراكز المحافظة إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

استقرار وانتظام سير العملية الانتخابية 

قال محافظ أسوان إن إستقرار وإنتظام سير العملية الإنتخابية داخل مختلف اللجان دون أى معوقات، وتجسد ذلك فى تسخير الإمكانيات أمام الناخبين الذين تزايدت أعدادهم خلال الفترة المسائية من خلال توافدهم للإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن الإنتخابات تسير فى أجواء من الإنضباط والتنظيم داخل 190 لجنة موزعة على 4 دوائر إنتخابية، ويتم المتابعة اللحظية من داخل مركز السيطرة على مدار الساعة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية لضمان تذليل أى عقبات أمام الناخبين.

أشار إلى أن هذه الجهود تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بتهيئة المناخ المناسب أمام المواطنين لممارسة حقهم الدستورى بكل سهولة ويسر، وأن ما تشهده أسوان من إقبال متزايد على صناديق الإقتراع يعكس روح المشاركة الفاعلة فى دعم مسيرة الديمقراطية وبناء مستقبل مصرنا الحبيبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب انتخابات النواب ٢٠٢٥ المرحلة الأولي بانتخابات النواب

مواد متعلقة

محافظ أسوان يتابع انتخابات النواب ويشيد بإقبال المواطنين على التصويت

محافظ أسوان يوجه بتطبيق الآلية الجديدة لتراخيص أبراج المحمول

زيادة البنزين والسولار، محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية (صور)

محافظ أسوان يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الحر والعاصفة الترابية

الأكثر قراءة

موعد إجراء قرعة دور الـ32 في كأس العالم للناشئين بـ قطر

مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

الخميس، تجارة عين شمس تستضيف الداعية مصطفى حسني في لقاء مفتوح

وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات النواب بلجنة هيئة مشروعات التعمير (صور)

محمد عبد الجليل يكتب: فضيحة في نعي الليثي.. نقيب الموسيقيين يُحرِّف القرآن ويخترع آية! المتابعون: مالك ومال القرآن يا "مصطفى"؟.. خليك في "الرقص والأغاني الهابطة"

بينهم مصر، المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم للناشئين 2025

تراجع كبير، الذهب يفقد مكاسبه وسط ترقب لإعادة فتح الإغلاق الحكومي

محمد فضل: لا تطالبوا الزمالك بالبطولات قبل ترتيب البيت من الداخل والأهلي يستحق السوبر

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح المراد من قوله تعالى ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾

هل يجوز تنفيذ وصية الأم بعدم حضور ابنها جنازتها؟، أمين الفتوى يجيب

ما هو حكم الشرع فى كثرة القسم بالطلاق على أتفه الأسباب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية