الأوقاف: "دولة التلاوة" مشروع فريد يعكس القوة الناعمة لمصر وهويتها (فيديو)

18 حجم الخط

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مشروع «دولة التلاوة» استغرق جهدًا كبيرًا، مع الحرص على أن يكون مصريًا بكل تفاصيله، مشيرًا إلى أن «دولة التلاوة» يهدف إلى إبراز حسن الصوت، مشيرا إلى أنه لا نظير لها على مستوى العالم.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن القرآن نزل في الحجاز وقرئ في مصر، وإن هذا الملف ظل محل اهتمام كبير منذ فترة طويلة حتى استقرت أركان الدولة.

وأضاف أن " برنامج دولة التلاوة" يقدم محتوى يليق بمكانة مصر وثقافتها وقوتها الناعمة، مشيرًا إلى تحقيق مئات الملايين من المشاهدات خلال أربع حلقات فقط.

وأوضح أنه تم إطلاق برنامج «دولة التلاوة» منذ 4 أشهر على مستوى المحافظات، وسيعلن عن الفائزين خلال شهر رمضان المبارك، معتبرًا أن هذا الموسم هو الأول من المسابقة، على أن تتبعه مواسم أخرى مستقبلًا، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم أوائل البرنامج في الليلة الأولى من رمضان، مع التأكيد على عدم السماح بانضمام أي متسابق جديد حاليًا، حرصًا على العدالة والإنصاف لجميع المتسابقين.

وذكر أن لجنة التحكيم تتكون من ثلاثة أعضاء يمتلكون سلطة التقييم ومنح الدرجات باعتبارهم من أهل التخصص، موضحًا أن ضيوف الشرف يمثلون قامات من مصر وخارجها.

وتابع أن «دولة التلاوة» نجحت في جمع الأسرة المصرية وجعلتها تناقش المقامات وفكرة الذائقة الفنية، حتى أصبح الجمهور قادرًا على تمييز الجمال، مؤكدًا أن المجتمع المصري بخير وحيوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.