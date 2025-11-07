ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة إلى المحافظات

18 حجم الخط

واصلت وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر المعتدل الرشيد، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز منظومة القيم الدينية والوطنية.

وأطلقت اليوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر 2025م، عددًا من القوافل الدعوية الموسَّعة إلى مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة شاملة للتوسع في العمل الدعوي الميداني، وتفعيل الشراكة المؤسسية مع المؤسسات الدينية.

الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسَّعة إلى مختلف محافظات الجمهورية



وجاء في طليعة هذه الجهود انطلاق قافلة دعوية كبرى إلى محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، شارك فيها سبعة من علماء الأزهر، وعشرة من علماء الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء، حيث تنقلت القافلة بين منطقتي وادي العمر والقسيمة، شملت أداء خطبة الجمعة، وعدد من الدروس واللقاءات الجماهيرية الداعمة لأهالي سيناء.



وانطلقت قافلتان دعويتان مشتركتان بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف إلى محافظتي: (كفر الشيخ، والأقصر)، شارك فيهما نخبة من العلماء من الجانبين، وأدوا خطبة الجمعة، وشاركوا في لقاءات دعوية هادفة ترسّخ مفاهيم الانتماء، وتنشر الوعي الديني المستنير.



وقد تحدّث العلماء المشاركون في هذه القوافل بصوتٍ واحدٍ حول موضوع خطبة الجمعة التي جاءت بعنوان: "إدمان الأطفال للسوشيال ميديا"، وذلك ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، مؤكدين أن وسائل التواصل الاجتماعي رغم ما تحمله من إيجابيات، فإن الإفراط في استخدامها، خاصة من قِبَل الأطفال، يخلّف آثارًا سلبية خطيرة على سلوكهم ونموّهم النفسي والاجتماعي.

المبادرة التوعوية "صحح مفاهيمك"



وضمن المبادرة التوعوية "صحح مفاهيمك"، أطلقت الوزارة (26) قافلة دعوية نوعية للواعظات إلى (26) محافظة، تحت عنوان: "إدمان وسائل التواصل الاجتماعي.. الأسباب والحلول".



وقد سبقت القوافل مقارئ قرآنية للواعظات، تلتها لقاءاتٌ دعوية ركّزت على تعزيز القيم الأخلاقية والمجتمعية، والتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني، وبيان سُبل الوقاية منه، وترسيخ ثقافة الاستخدام الواعي والمسئول لوسائل التواصل الاجتماعي.



وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه القوافل المتزامنة تُجسِّد دورها الريادي في نشر الخطاب الديني المستنير، وتُعبِّر عن التزامها الكامل بمسئوليتها في بناء وعيٍ وطنيٍّ رشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية في كل ربوع الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.