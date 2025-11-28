الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف (بث مباشر)

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة
18 حجم الخط

ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة اليوم، بعنوان “توقير كبار السن وإكرامهم” من مسجد الأزهر الشريف. 

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة 28 من نوفمبر 2025، تحت عنوان “توقير كبار السن وإكرامهم”.


التوعية بأهمية تكريم كبار السن ورعاية أصحاب الفضل 

وأشارت الأوقاف إلى أن الهدف من الخطبة هو التوعية بأهمية تكريم كبار السن ورعاية أصحاب الفضل وإنزال الناس منازلهم.

ويمكن تحميل نص الخطبة عبر منصة الأوقاف الرقمية من خلال هذا الرابط 

وزارة الأوقاف تعقد (574) ندوة علمية حول "الجوار الصالح مفتاح للسكينة والمودة"

وفي سياق متصل واصلت وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر الوسطي الرشيد وتنفيذ برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية، حيث نظّمت (574) ندوة علمية بالمديريات الحدودية، وذلك تحت عنوان: "الجوار الصالح مفتاح للسكينة والمودة".

وركزت الندوات على إبراز قيمة الجوار الصالح في الإسلام، وبيان ما جاءت به النصوص الشرعية من آداب وعلاقات تُرسّخ احترام الجار، وتُعزّز روح المودة والتراحم، وتدعم استقرار المجتمع ووحدة نسيجه.

وأكدت الندوات ضرورة إحياء خلق الإحسان إلى الجار، والتحلي بمبادئ التعاون والتكافل، ونبذ السلوكيات التي تثير الخلاف أو تُضعف الروابط الاجتماعية، مع التأكيد على أن الالتزام بحقوق الجوار يُسهم في ترسيخ السلم المجتمعي وتخفيف المشكلات اليومية بين الناس.

كما أكدت الوزارة أن تنظيم هذه الندوات في المديريات الحدودية يأتي في إطار دورها الوطني ومسئوليتها الدعوية في إيصال رسالتها التوعوية إلى جميع المناطق، وتعزيز حضورها في مختلف ربوع الجمهورية، بما يدعم جهود نشر القيم الأخلاقية، وترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة، وتفعيل رسالة المسجد بوصفه مركزًا للإشعاع الفكري والتربوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بث مباشر التلفزيون المصري تلفزيون المصري لازهر الشريف شعائر صلاة الجمعة صلاة الجمعة نقل شعائر صلاة الجمعة

مواد متعلقة

مايان السيد تعلن عودة والديها إلى بعضهما بفضل فيلم "ولنا في الخيال... حب؟" (فيديو)

أحمد السعدني يكشف كواليس فيلم "ولنا في الخيال حب" وسر ندم المخرجة على العمل معه (فيديو)

الأكثر قراءة

15 قرارا جمهوريا مهما وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للشباب المصري

سعر الفراخ اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

الصحة: فحص 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

حالات التصالح وضوابط التسوية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

الأهلي vs الجيش الملكي.. تشكيل الأحمر المتوقع لصدام التشامبيونزليج.. بطل مصر يتطلع لزيادة انتصاراته على الأندية المغربية

أسعار الخضار اليوم، انخفاض مفاجئ في 7 أصناف والخيار يسجل 7 جنيهات

سعر السمك اليوم، بشرى عن البلطي وارتفاع البوري والجمبري 20 جنيها

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف (بث مباشر)

خدمات

المزيد

الجنيه يحقق ريمونتادا أمام الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الذهب يرتفع صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 6365 جنيهًا

حالات التصالح وضوابط التسوية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

سعر الفراخ اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بزيادة الأموال وسداد الديون

دعاء أول جمعة من جمادى الآخرة لتيسير الزواج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية