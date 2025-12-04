تقارير تكشف آخر فرصة لآرني سلوت مع ليفربول

18 حجم الخط

يواصل نادي ليفربول، سقوطه منذ بداية الموسم الحالي، وأصبحت علاقته مع المدير الفني آرني سلوت مهددة بعد سلسلة من النتائج السيئة.

ووفقًا لموقع "CaughtOffside"، عٌقد اجتماع طارئ بين كبار مسئولي النادي والمدرب الهولندي لمناقشة تراجع أداء الفريق، وتم تحذير آرني سلوت بشكل صريح بأن مستقبله مع الفريق يعتمد على تحسن الأداء بشكل فوري.

وسيكون اللقاء ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز حاسمًا لمستقبل سلوت في أنفيلد، خاصة بعد تعادل الفريق 1-1 مع سندرلاند مؤخرًا، مما أثار المزيد من التساؤلات حول قدرته على قيادة الفريق في الموسم الحالي، حيث يحتل الريدز المركز الثامن بفارق 11 نقطة عن المتصدر أرسنال.

والأمر الأكثر خطورة من النتائج نفسها هو الحالة داخل معسكر الفريق، إذ يشعر اللاعبون بالارتباك بسبب تغير التكتيكات بشكل مستمر، التشكيلات والتعليمات تتغير شبه يوميًا، مما يترك اللاعبين في حالة عدم وضوح بشأن أدوارهم، وانعكس ذلك على الأداء في المباريات والإحباط الملحوظ على أرض الملعب.

وأكدت الصحيفة أن أعضاء المجموعة القيادية، أعربوا عن شكوكهم في مدى ملاءمة أسلوب سلوت لهوية ليفربول عالية الكثافة، كما بدأ المشجعون بفقدان الصبر بعد سنوات من النجاح تحت قيادة يورجن كلوب، وسط توتر متزايد في المدرجات.

ويقر مجلس الإدارة بأن النادي لا يمكنه الاستمرار في هذا التراجع، خاصة مع المخاطر المالية والتنافسية المرتبطة بفقدان التأهل لدوري أبطال أوروبا، مما يزيد الضغط على الإدارة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار الفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.