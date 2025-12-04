الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تقارير تكشف آخر فرصة لآرني سلوت مع ليفربول

آرني سلوت،فيتو
آرني سلوت،فيتو
18 حجم الخط

يواصل نادي ليفربول، سقوطه منذ بداية الموسم الحالي، وأصبحت علاقته مع المدير الفني آرني سلوت مهددة بعد سلسلة من النتائج السيئة.

ووفقًا لموقع "CaughtOffside"، عٌقد اجتماع طارئ بين كبار مسئولي النادي والمدرب الهولندي لمناقشة تراجع أداء الفريق، وتم تحذير آرني سلوت بشكل صريح بأن مستقبله مع الفريق يعتمد على تحسن الأداء بشكل فوري.

وسيكون اللقاء ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز حاسمًا لمستقبل سلوت في أنفيلد، خاصة بعد تعادل الفريق 1-1 مع سندرلاند مؤخرًا، مما أثار المزيد من التساؤلات حول قدرته على قيادة الفريق في الموسم الحالي، حيث يحتل الريدز المركز الثامن بفارق 11 نقطة عن المتصدر أرسنال.

والأمر الأكثر خطورة من النتائج نفسها هو الحالة داخل معسكر الفريق، إذ يشعر اللاعبون بالارتباك بسبب تغير التكتيكات بشكل مستمر، التشكيلات والتعليمات تتغير شبه يوميًا، مما يترك اللاعبين في حالة عدم وضوح بشأن أدوارهم، وانعكس ذلك على الأداء في المباريات والإحباط الملحوظ على أرض الملعب.

وأكدت الصحيفة أن  أعضاء المجموعة القيادية، أعربوا عن شكوكهم في مدى ملاءمة أسلوب سلوت لهوية ليفربول عالية الكثافة، كما بدأ المشجعون بفقدان الصبر بعد سنوات من النجاح تحت قيادة يورجن كلوب، وسط توتر متزايد في المدرجات.

ويقر مجلس الإدارة بأن النادي لا يمكنه الاستمرار في هذا التراجع، خاصة مع المخاطر المالية والتنافسية المرتبطة بفقدان التأهل لدوري أبطال أوروبا، مما يزيد الضغط على الإدارة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار الفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي ليفربول آرني سلوت الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي يورجن كلوب

مواد متعلقة

الأشعة تحدد مصير مشاركة كريم فؤاد مع المنتخب بكأس العرب

"عمر خربين" أمل سوريا في مواجهة قطر بكأس العرب

نجم النصر يحارب من أجل العودة لبرشلونة

مجموعة مصر، يزن النعيمات يحقق إنجازا تاريخيا مع منتخب الأردن بكأس العرب

مجموعة مصر بكأس العرب على صفيح ساخن.. الأردن ينتزع الصدارة.. منتخب الفراعنة يستعد لتحدٍّ جديد أمام الإمارات.. كواليس أزمة محمد شريف مع طولان.. والصقر يحسم موقف اللاعب

تقارير إسبانية تكشف مدة غياب أرنولد بعد إصابته أمام أتلتيك بلباو

بعد التعادل أمام سندرلاند، أرقام كارثية لليفربول بالموسم الجاري

الجونة يواجه بترول أسيوط في دور الـ32 ببطولة كأس مصر

الأكثر قراءة

فتح معبر رفح في الاتجاهين

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

انقطاع واسع للمياه يثير استغاثات السكان بمدينة 6 أكتوبر

ضبط شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمطروح

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري في بنك مصر اليوم الخميس 4-12-2025

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة أول موضع دُفنت فيه السيدة نفيسة بمصر

ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وكيفيته؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads