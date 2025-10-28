الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
خارج الحدود

وزير الحرب الأمريكي يعلن مقتل 14 شخصًا في ضربات استهدفت قوارب تهريب الكوكايين بالمحيط الهادئ

وزير الحرب الأمريكي،
وزير الحرب الأمريكي، فيتو

أعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، أن القوات الأمريكية نفذت 3 ضربات جوية دقيقة استهدفت 4 سفن يُشتبه بضلوعها في عمليات تهريب مخدرات شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا كانوا على متن تلك السفن.

رصد استخباراتي أمريكي لسفن التهريب 

وأوضح هيجسي، أن الضربات جاءت بعد رصد استخباراتي دقيق أشار إلى تورط السفن في عمليات تهريب مخدرات عابرة للحدود، مشيرًا إلى أن العملية نُفذت دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية المشاركة.

وأضاف وزير الحرب الأمريكى، أن السفن المستهدفة كانت تتحرك في منطقة بحرية نائية، وتم التعامل معها ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة بعد التأكد من طبيعة نشاطها غير المشروع.

مكافحة تهريب المخدرات عبر البحر

تأتي هذه العملية ضمن الجهود الأمريكية لمكافحة تهريب المخدرات عبر البحر، خاصة في المناطق الواقعة شرق المحيط الهادئ، حيث تنشط شبكات دولية لتهريب الكوكايين والمواد المخدرة نحو أمريكا الشمالية.

