وزير الحرب الأمريكي يعلن مقتل 14 شخصًا في ضربات استهدفت قوارب تهريب الكوكايين بالمحيط الهادئ

أعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، أن القوات الأمريكية نفذت 3 ضربات جوية دقيقة استهدفت 4 سفن يُشتبه بضلوعها في عمليات تهريب مخدرات شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا كانوا على متن تلك السفن.

رصد استخباراتي أمريكي لسفن التهريب

وأوضح هيجسي، أن الضربات جاءت بعد رصد استخباراتي دقيق أشار إلى تورط السفن في عمليات تهريب مخدرات عابرة للحدود، مشيرًا إلى أن العملية نُفذت دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية المشاركة.

وأضاف وزير الحرب الأمريكى، أن السفن المستهدفة كانت تتحرك في منطقة بحرية نائية، وتم التعامل معها ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة بعد التأكد من طبيعة نشاطها غير المشروع.

مكافحة تهريب المخدرات عبر البحر

تأتي هذه العملية ضمن الجهود الأمريكية لمكافحة تهريب المخدرات عبر البحر، خاصة في المناطق الواقعة شرق المحيط الهادئ، حيث تنشط شبكات دولية لتهريب الكوكايين والمواد المخدرة نحو أمريكا الشمالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.