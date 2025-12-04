جمال الغندور يعلق على المستوى التحكيمي لكأس العرب ومستوى منتخب مصر

18 حجم الخط

تحدث جمال الغندور الخبير التحكيمي عن مستوى الحكام في بطولة كأس العرب، والمقامة حاليًا في دولة قطر، وكذلك عن توقعاته لقرعة بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في واشنطن مساء الجمعة.

جمال الغندور يعلق على حكام كأس العرب

وقال جمال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، إن كل المنتخبات باتت مرشحة لحصد لقب بطولة كأس العرب، وذلك بعد مشاهدة العديد من المفاجآت في البطولة منذ إنطلاقها، مثل تعادل الكويت مع منتخبنا الوطني، وفوز فلسطين على قطر صاحبة الأرض والجمهور في مباراة الافتتاح، وكذلك انتصار سوريا على تونس، مؤكدًا أن البطولة ستكون خارج التوقعات.

وأضاف الغندور، حتى الآن المستوى التحكيمي لبطولة كأس العرب جيد، بغض النظر عن واقعة الطرد المتسحق للاعب المنتخب السعودي أمام عمان، والتي حصل فيها الانذار، ويعُد ذلك هو الخطأ الوحيد في البطولة حتى الآن، فيما عدا ذلك المستوى التحكيمي للبطولة جيد والحكام المتواجدين جميعهما من النخبة.

كأس العالم 2026

وتابع، مباريات كأس العرب تُعد "بورفة" للحكام قبل المشاركة في كأس العالم 2026، لافتًا، أن الثنائي المصري أمين عمر ومحمد معروف، أبرز المرشحين من قبل الحكام المصريين للتواجد في المونديال، وذلك بعد زيادة عدد الحكام من القارة السمراء نظرًا لزيادة عدد الدول المشاركة في البطولة.

وواصل، سعداء بتواجد المنتخب الوطني في كأس العالم وأتمنى أن تكون القرعة سهلة للمنتخب، وعند النظر للمتأهلين من دور المجموعات نجد أن هناك 32 منتخبًا سيتأهلون وبالتالي فرصة منتخب مصر ستكون كبيرة في عبور دور المجموعات وذلك بسبب تأهل أفضل 8 توالت من المجموعات الـ12.

وأكد، متفائل أن المنتخب الوطني سيحقق أول فوز له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم في تلك النسخة، ومن الممكن أن نفوز بمباراتين وأتوقع تأهلنا من دور المجموعات ومنتخبنا الوطني دائما يبهر العالم في البطولات المجمعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.