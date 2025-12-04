مجموعة مصر، يزن النعيمات يحقق إنجازا تاريخيا مع منتخب الأردن بكأس العرب

18 حجم الخط

انتهت مباراة منتخب الأردن أمام نظيره الإمارات بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «استاد البيت»، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة (مجموعة مصر) ببطولة كأس العرب.

أهداف الأردن والامارات

وفي الدقيقة 22، أحرز علي علوان لاعب الأردن الهدف الأول لمنتخب الأردن بعد تنفيذه ركلة الجزاء بنجاح.

وفي الدقيقة 48 أدرك المنتخب الإمارات هدف التعادل عن طريق برونو أوليفير

وفي الدقيقة 63 ينجح يزن النعيمات في إحراز هدف التقدم الثاني لمنتخب الأردن

يزن النعيمات الهداف التاريخي للأردن

فيما أصبح يزن النعيمات الهداف التاريخي لمنتخب الأردن في بطولة كأس العرب، وذلك بعد تسجيله لهدف الفوز في مرمى الإمارات

ويشارك النعيمات للمرة الثانية على التوالي في بطولة كأس العرب، ونجح في هاتين المشاركتين باعتلاء عرش الهدافين الأردنيين في بطولة كأس العرب منذ انطلاقها أول مرة عام 1963.

وبهدفه الثمين في مرمى الإمارات، ارتفع عدد أهداف اللاعب في بطولة كأس العرب إلى 4 أهداف ليفض شراكته التهديفية مع عادل عيسى وأنس الزبون ولكل منهما 3 أهداف.

وأحرز النعيمات في بطولة كأس العرب 2021، ثلاثة أهداف جاءت في شباك كل من مرمى فلسطين (هدفان)، ومصر (هدف)، وأضاف هدفه الرابع في النسخة الحالية في مرمى الإمارات.

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى

الأول: الأردن - 3 نقاط

الثاني: مصر - نقطة واحدة

الثالث: الكويت - نقطة واحدة

الرابع: الإمارات - بدون نقاط

فيما يستعد منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة مديره الفني حلمي طولان، لمواجهة نظيره منتخب الإمارات في الجولة الثانية بدور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

موعد مباراة مصر والإمارات

مباراة مصر ضد الإمارات، تقام يوم السبت المقبل 6 ديسمبر على استاد لوسيل، وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والإمارات

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الإمارات على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر.

منتخب الإمارات، فيتو

منتخب مصر يتعادل أمام الكويت بهدف

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام الكويت بهدف لمثله في مباراة الفريقين في الجولة الافتتاحية، ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر.

وأهدر عمرو السولية لاعب منتخب مصر ركلة جزاء في الدقيقة 37 أمام الكويت، بعدما سدد الكرة خارج المرمى.

ومع انطلاق الشوط الثاني استمرت سيطرة منتخب مصر على اللقاء، وهدد إسلام عيسى المرمى الكويتي، ولكن كرته جاءت بجوار القائم.

وسجل فهد الهاجري لاعب الكويت الهدف الأول في مرمى مصر بالدقيقة 63 من ضربة رأسية.

وأدرك محمد مجدي أفشة هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 86 من علامة ضربات الجزاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.