كأس العرب، ترتيب مجموعة مصر بعد فوز الأردن 2-1 على الإمارات

18 حجم الخط

كأس العرب، انتهت مباراة منتخب الأردن أمام نظيره الإمارات بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «استاد البيت»، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة (مجموعة مصر) ببطولة كأس العرب.

وفي الدقيقة 22، أحرز علي علوان لاعب الأردن الهدف الأول لمنتخب الأردن بعد تنفيذه ركلة الجزاء بنجاح.

وفي الدقيقة 48 أدرك المنتخب الإمارات هدف التعادل عن طريق برونو أوليفير

وفي الدقيقة 63 ينجح يزن النعيمات في إحراز هدف التقدم الثاني لمنتخب الأردن

بهذا الفوز يحصد منتخب الأردن أول ثلاث نقاط في المجموعة الثالثة ويعتلي الصدارة بعد إنتهاء الجولة الأولى

تشكيل الأردن ضد الإمارات في كأس العرب

فيما ضم تشكيل الأردن ضد الإمارات في كأس العرب كلا من:

حارس المرمى: يزيد أبو ليلي

خط الدفاع: عبد الله نصيب، سعيد الروسان، سليم عبيد

خط الوسط: أدهم القريشي، أبراهيم سعادة، نزار الرشدان، مهند أبو طه، علي علوان

خط الهجوم: أحمد عرسان، يزن النعيمات

تشكيل الإمارات ضد الأردن في كأس العرب

وجاء تشكيل الإمارات ضد الأردن في كأس العرب كالتالي:

حارس المرمى: حمد المقبالي

خط الدفاع: روبين فيليب، لو كاس بيمنتا، كوامي كويدو، خالد الظنحاني

خط الوسط: لوان بيريرا، يحي نادر، ماركوس ميلوني

خط الهجوم: نيكولاس خيمينيز، كايو لو كاس، برونز أوليفيرا

منتخب مصر يتعادل أمام الكويت

وضمن نفس المجموعة، سقط منتخب مصر أمس الثلاثاء، في فخ التعادل أمام نظيره الكويت بهدف لكل منهما.

ترتيب المجموعة الثالثة في كاس العرب، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى

الأول: الأردن - 3 نقاط

الثاني: مصر - نقطة واحدة

الثالث: الكويت - نقطة واحدة

الرابع: الإمارات - بدون نقاط

كأس العرب 2025

وانطلقت بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر حتى 18 من ديسمبر الجاري الاثنين الماضي، وفاز منتخب سوريا على تونس بهدف دون رد، وانتصر بنفس النتيجة منتخب فلسطين على قطر.

وفي اليوم الثاني، تعادل منتخب مصر مع الكويت 1-1، وانتصر منتخب المغرب على جزر القمر 3-1 كما فازت السعودية على عمان 2-1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.