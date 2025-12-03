فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

18 حجم الخط

الدوري المصري، أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره كهرباء الإسماعيلية، وذلك بعد قليل على ملعب “استاد الإسماعيلية”، ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة في إطار بطولة الدوري المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - عبد الرحمن جودة - طارق علاء - مهند لاشين - محمود دونجا - كريم حافظ - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - دودو الجباس

موعد مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية والقناة الناقلة

وتقام مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل مباراة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز عبر قناة أون سبورت 1 الناقل الحصري للدوري المصري.

مباراة بيراميدز ضد كهرباء الإسماعيلية

ويسعى فريق بيراميدز إلى تحقيق الفوز اليوم للاقتراب من صدارة الدوري المصري الذي يحتل وصافته برصيد 23 نقطة خلف سيراميكا صاحب الصدارة.

وما زال لبيراميدز مباراتين بخلاف مباراة اليوم.

أما كهرباء الاسماعيلية فتعد مهمته صعبة للغاية أمام الفريق السماوي المنتعش أفريقيا وعالميا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.