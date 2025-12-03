الأربعاء 03 ديسمبر 2025
رياضة

فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

فريق بيراميدز، فيتو
فريق بيراميدز، فيتو
الدوري المصري، أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره كهرباء الإسماعيلية، وذلك بعد قليل على ملعب “استاد الإسماعيلية”، ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة في إطار بطولة الدوري المصري.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - عبد الرحمن جودة - طارق علاء - مهند لاشين - محمود دونجا - كريم حافظ - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - دودو الجباس

موعد مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية والقناة الناقلة

وتقام مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتنقل مباراة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز عبر قناة أون سبورت 1 الناقل الحصري للدوري المصري.

مباراة بيراميدز ضد كهرباء الإسماعيلية

ويسعى فريق بيراميدز إلى تحقيق الفوز اليوم للاقتراب من صدارة الدوري المصري الذي يحتل وصافته برصيد 23 نقطة خلف سيراميكا صاحب الصدارة.

وما زال لبيراميدز مباراتين بخلاف مباراة اليوم.

أما كهرباء الاسماعيلية فتعد مهمته صعبة للغاية أمام الفريق السماوي المنتعش أفريقيا وعالميا.

