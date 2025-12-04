الخميس 04 ديسمبر 2025
رياضة

تشكيل وست هام لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وست هام
وست هام
أعلن البرتغالي نونو إسبريتو سانتو مدرب فريق وست هام عن تشكيل الهامرز لمواجهة مانشستر يونايتد، على ملعب أولد ترافورد، مساء اليوم الخميس، في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل وست هام أمام مانشستر يونايتد

تشكيل مانشستر يونايتد ضد وست هام

وضم تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة وست هام:

حراسة المرمى: سيني لامينس.

خط الدفاع:لوك شاو، أيدن هيفن، نصير مزراوي.

خط الوسط: ديوجو دالوت، كارلوس كاسيميرو، برونو فيرنانديز، أماد ديالو.

خط الهجوم: ماتيوس كونيا، جوشوا زيركزي، بريان مبيومو.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام 

1- أرسنال 33 نقطة 

2- مانشستر سيتي 28 نقطة

3- أستون فيلا 27 نقطة

4- تشيلسي 24 نقطة

5- كريستال بالاس 23 نقطة

6- سندرلاند 23 نقطة

7- برايتون 22 نقطة

8- ليفربول 22 نقطة

9- مانشستر يونايتد 21 نقطة

10- إيفرتون 21 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 19 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة

13- برينتفورد 19 نقطة

14- بورنموث 19 نقطة

15- فولهام 17 نقطة

16- نوتنجهام فوريست 15 نقطة

17- ليدز يونايتد 14 نقطة

18- وست هام 11 نقطة

19- بيرنلي 10 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان

